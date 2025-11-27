香港宏福苑大火釀55死 新北市府強化高樓公安稽查

香港宏福苑高樓大火已造成55人罹難，，該高樓屬於老舊建築物，火災時正進行外牆整修，因可燃的竹棚及易燃材料加劇火勢蔓延，新北市府引以為戒全面盤點高樓建物加強稽查。

新北市府加強高樓公安聯合稽查。（圖／翻攝畫面）

新北市府統計，目前市轄內列管1339處高樓建築，落實要求定期辦理公安申報及消防檢修申報，若大樓有修繕需求應遵守建築、消防、營造安全等相關規範，另要求複合用途高層建築物，如住商或住辦大樓，應落實共同防火管理制度，定期組消防編組演練，並針對設有防災中心高樓落實培訓服勤人員，確保高樓防災中心熟悉各項消防系統操作。

新北消防局定期演練高樓救災。（圖／翻攝畫面）

針對高樓火災搶救策略，新北消防局平時實兵演練著重於高樓利用大樓本身設備為主要手段，高樓火災搶救應以消防安全設備、防火避難設施及防災中心各項設備等為主，以防止火勢延燒，確保人員成功避難及逃生。

消防局加強演練火警救災。（圖／翻攝畫面）

另利用科技化設備救災，運用紅外線熱顯像儀(TIC)改善火災現場能見度、入室迅速找到火點；無人機協助場域勘查，研判災害現場危害性並以科技化裝備入室救災，除更有效率針對起火位置加強部署，更能確保消防人員救災安全。

新北市府表示，高樓建築物的公共安全攸關市民生命財產，市長侯友宜已指示市府公安小組全面盤點，並針對施工中大樓、老舊建築物加強公安聯合稽查，以維護本市公共安全、提供市民完善的居住環境。

