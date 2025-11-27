香港宏福苑大火釀65死！aespa捐款200萬賑災 寧寧發聲：願一切平安

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

香港大埔宏福苑昨（26）日發生五級大火，截至今（27）日晚間8時已造成65人死亡，消息曝光引起全球關注。繼南韓SM娛樂公司及旗下男團RIIZE捐款賑災後，人氣女團aespa也宣布向香港紅十字會捐出港幣50萬（約新台幣200萬），中國籍成員寧寧（寧藝卓）也發聲祈願平安，「為遇難人員默哀，致敬所有的消防員。」

香港大埔宏福苑昨（26）日發生五級大火，南韓人氣女團aespa宣布向香港紅十字會捐出港幣50萬（約新台幣200萬），中國籍成員寧寧也發聲了。（圖／取自臉書／aespa）

aespa透過微博官方帳號沉痛寫道：「對於令人心痛的消息，我們深表關切」表示將以團體名義，向香港紅十字會捐出港幣50萬，期盼能帶給災區力量，並衷心祈願平安。中國籍成員寧寧（寧藝卓）也發文哀悼「願一切平安，為遇難人員默哀，致敬所有的消防員。」

SM娛樂、aespa、aespa寧寧、RIIZE都在官方微博為香港大火發聲。（圖／翻攝微博）

aespa所屬經紀公司SM娛樂早前已向香港紅十字會捐出港幣100萬元（約新台幣400萬元），其師弟團RIIZE則捐款25萬港幣（約新台幣100萬元），並於官方微博表示，捐款將用於支持火災救援及後續過度安置、生活物資補給等工作，「盡到我們一份棉薄之力，願一切平安！」。

