香港宏福苑大火釀94死！迪士尼、電視台社群哀悼 換黑白大頭貼

記者鄭尹翔／台北報導

ViuTV換上黑白LOGO。（圖／翻攝自 ViuTV臉書）

香港大埔宏福苑26日發生嚴重火災，至28日清晨7點，已造成94人罹難、76人受傷，這起回歸後罕見的重大災難令全港陷入悲痛情緒。面對沉重傷痛，娛樂圈與多家媒體機構也同步放緩節奏，用最靜默的方式向罹難者致意。

ViuTV換上黑白LOGO。（圖／翻攝自 ViuTV臉書）

香港迪士尼換上黑白LOGO。（圖／翻攝自香港迪士尼臉書）

多家主要電視台與娛樂機構自27日起陸續在官方社群平台更換黑白版LOGO，包括香港電視廣播有限公司（TVB）、ViuTV、香港電台（RTHK）、香港迪士尼樂園及英皇集團等，象徵全港同心哀悼。ViuTV同步發布一張黑白的維港照片寫下「天佑香港」；香港電台則以黑白幼苗插畫象徵在傷痛中的重生與希望。

大型活動也受到影響，原訂舉行的「2025 MAMA Awards」宣布取消紅毯儀式，頒獎典禮仍將照常全球直播，但整體將以「沉穩、尊重」的基調呈現，盼以最溫柔的方式陪伴香港度過這段艱難時刻。

