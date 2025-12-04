香港宏福苑大火防護網檢測造假 港府急令逾200棟維修大樓全面拆網

港府下令全港維修中的大樓拆除可能不合格的防護網。圖為新界沙田穗禾苑12月4日全面拆網。路透社



香港大埔宏福苑大火上週三（11/26）發生，至今造成159人喪生、仍有31人失聯。港府先後將問題指向外牆維修工程的竹鷹架與發泡板，至本週才改口稱防護網不合格。至昨天（12/3）晚間，港府宣布防護網的阻燃檢測報告有造假情況，已勒令所有維修中的大樓將防護網拆除。

香港發展局局長甯漢豪昨天在記者會中表示，目前「真的懷疑有人在文書上造假」，為了保障公眾安全，避免維修中大樓的屋主、住戶內心忐忑，政府認為應該從嚴處理。

甯漢豪宣布，目前全港正進行「大維修」的大樓，如果外牆設有防護網（棚網），都必須在週六（12/6）之間拆除。他表示，目前正在維修且有防護網的民間住宅大樓有200多棟，公營大樓約有10幾棟。

香港新界沙田穗禾苑12月4日全面拆除防護網。路透社

據公布，香港屋宇署會在下週發出全新作業守則，要求防護網送往工地時「就地採樣」，經指定檢測中心化驗合格才能再安裝。

香港保安局長鄧炳強則表示，已懷疑有社區維修用的防護網涉及假造文書，警方正調查柴灣峰華邨和炮台山富澤花園兩樁案件。

他表示，這兩處防護網都宣稱是由「山東宸旭化纖繩網有限公司」生產，分別宣稱已獲中國「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心」與山東「濱州市檢驗檢測中心」發出的阻燃合格檢測報告。

但根據調查，「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心」未曾發出相關證書；至於「濱州市檢驗檢測中心」留下的所有聯絡方式均為空號。

香港宏福苑八棟大樓，僅「宏志閣」未受波及，綠色防護網仍大致完好。路透社

鄧炳強曾在大火第三天宣稱，宏福苑防護網經檢驗「達阻燃要求」，是包覆窗戶的發泡膠致使火勢蔓延，引發質疑。

他昨天宣稱，當時的檢測是在其中一棟樓的低樓層取了一些安全網檢測，結果是合格，但「事後我們都覺得奇怪、可疑」，於是「再取多很多樣本去檢測」，檢測後發現「原來不合規格」。

鄧炳強表示，案件已交由重案組跟進調查，預計會有更多類似案件受查，當局會嚴肅處理，一定會追究到底。

宏福苑大火發生前，已自去年7月起展開外牆維修，八棟大樓外牆均搭建竹鷹架與防護網，所有窗戶也以發泡板圍封。

大火發生後迅速蔓延，有7棟大樓燒得只剩空殼，各方均質疑是不符阻燃標準的防護網和發泡板是元凶。

