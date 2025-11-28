香港宏福苑大火！消防專家籲：應加強民眾對火災應變的知識教育

香港新界大埔宏福苑26日發生大火，因災情嚴重，被官方列為最高等級的「五級火警」，火災逃生等相關議題也引發外界高度關注，對此消防專家林金宏強調，加強民眾對火災應變的知識教育非常重要，也建議民眾應關心自己所在建築物裡面的消防安全裝置是否正常堪用。

延伸閱讀》香港大火死亡人數增至94人 火勢幾近撲滅 港府展開調查火災起因

看更多》火災逃生往上跑、關門躲浴室是對的嗎？保命必看火災逃生迷思破解

消防專家林金宏在臉書專頁「林金宏的消防天地」發文分享，高樓火災通常會比低層建築火災更難控制，從人事時地物來看，光人力救災上就需要消耗較多的體力，低樓層通常不需要消耗這麼多的體力，再來是它本來就往上延燒，上面的風勢通常會比較大，而風勢會助長火勢的燃燒，加上整個高層救災的裝置一定會比低樓層的裝置要來得少。

廣告 廣告

舉例來說，消防隊裡會有很多台的水箱車，但一個消防隊頂多配一台雲梯車，所以在高樓救災裝置上面相對地會比較薄弱；對此林金宏也提出看法，認為高樓火災在最近的科技裡面，也許可以考慮使用無人機，以彌補現在雲梯車不夠高或雲梯車的數量不夠多的缺口、短板。

林金宏強調，加強民眾對火災應變的知識教育非常重要，雖然很多人知道有濃煙的時候不要開門，但要如何判斷濃煙，其實很多人都一知半解，再來關心自己所在建築物裡面的消防安全裝置是否正常堪用，也是關鍵之一。

林金宏表示，逃生路徑上是安全的，沒有煙熱，才會建議逃生，在室內想判斷要不要開門逃生，可以用手背摸上方的門板跟門縫，若是發現溫度很高，原則上就不建議離開房間；如果覺得不熱，就可以開門確認外面是否有濃煙，因為有時有煙也不見得會熱。倘若開門後確認沒有煙，就可以趕快往下跑，若是發現有煙，則建議把門關起來，對外呼救，或是想辦法從第二個出口離開。

撰稿：吳怡萱





