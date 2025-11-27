香港宏福苑大火！網見狀憂心「大樓火災要怎麼逃生？」網給建議
香港新界大埔宏福苑昨天（26日）發生大火，因災情嚴重，被官方列為最高等級的「五級火警」，相關救援持續進行，引發外界高度關注，有網友見狀也擔憂「大樓火災要怎麼逃生？」引發討論。
延伸閱讀》香港大火已44死279人失聯 警方逮捕3名維修工程公司負責人
看更多》火災逃生往上跑、關門躲浴室是對的嗎？保命必看火災逃生迷思破解
有網友在論壇PTT以「大樓火災要怎麼逃生？」為題發文，原PO表示，過去常看到專家提醒，若是沒辦法向下逃生，最好躲在房間，把縫隙堵死等待救援，切記不能往上逃，因為人的速度沒有濃煙快，對此原PO也忍不住好奇其他網友的想法。
不少網友表示「只要記簡單的口訣：『小火逃生，大火關門』（小火快跑，濃煙關門）。而判斷大火小火，就是看門外是否已有高溫或濃煙。只要你的門不是塑膠門或玻璃門，防火時效通常都有一小時以上，足夠你等待消防員來救援，遠比你在高溫濃煙裡漫無目的逃生更安全」、「把自己關起來門縫塞濕毛巾，火災很多時候是先被嗆死不是被燒死」、「逃不了就防火門關好等待救援」。
內政部消防署曾宣導，火場逃生原則為往下逃生，開門前應先觸摸門板上方測試溫度，並觀察門外是否有煙霧，若是門板上方溫度很高、燙手，表示門的另一邊已是高溫的狀態，切勿開門，並改採其它逃生避難路線；若未感高溫，則先開一條門縫觀察門外狀況是否有煙霧，確認無煙霧再行逃生，並隨手關門，以防止火勢及濃煙擴散，千萬不可搭乘電梯；若有煙霧則不可嘗試穿越煙霧逃生，應關門退回室內，並用衣物或毛巾將門縫塞住，防止煙霧流入，改採其它逃生避難路線。
撰稿：吳怡萱
