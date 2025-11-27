香港宏福苑大火／MAMA頒獎典禮照常舉辦「楊紫瓊、周潤發不出席」
香港新界大埔宏福苑26日傳出嚴重大火，目前已知44人死亡，279人失聯，消防人員殉職。韓國大型頒獎典禮MAMA即將於本周28、29日在香港舉辦，目前韓網有消息指出，典禮仍會朝照原定計畫舉辦方向進行，不過已經緊急開會討論細節，而原訂在典禮中擔任頒獎嘉賓的楊紫瓊、周潤發，根據韓網報導，也將不出席。
香港宏福苑大火波及8棟大樓，其中7棟全面燃燒，為最嚴重的五級大火，火勢於今（27）清晨才被控制。由於火災地點，離MAMA頒獎典禮的體育館僅相距20分鐘車程，傳出希望暫停或取消舉辦的聲音，MAMA頒獎典禮事務局表示，已經展開緊急討論，但據悉團體IVE、Stray Kids等藝人，都已提早前往當地進行彩排準備。
稍早韓網《MyDaily》傳出MAMA照常舉辦的消息，不過官方以「仍在集結各部門，討論適切的應對方案」回應，並表示為避免混亂和準確溝通，對外窗口將統一由CJ ENM·Mnet 公關團隊負責：「將謹慎評估情況，制定最佳方案。」
另一方面，據《JTBC》報導，作為頒獎嘉賓的楊紫瓊、周潤發，已確定不參加頒獎典禮。由於不少藝人團體都已經出發前往香港準備，取消頒獎典禮的決定頗為困難，因此主辦方正討論對頒獎典禮腳本，進行必要的縮減與調整。
2025年MAMA頒獎典禮，除了由演員朴寶劍七度主持，影后金憓秀也首次加入主持行列。典禮眾星雲集，表演嘉賓包括：G-DRAGON、SUPER JUNIOR、aespa、IVE、i-dle、Stray Kids、NCT WISH、ENHYPEN、RIIZE、TWS、BABYMONSTER、Hearts2Hearts、MEOVV、ALLDAY PROJECT、izna、KickFlip、BOYNEXTDOOR、TREASURE、CORTIS、BUMSUP。
MAMA聲明
您好，這裡是 MAMA AWARDS 事務局。
我們正嚴肅關注目前香港大埔地區火災的嚴重情況，
MAMA AWARDS 事務局正在各部門迅速討論適切的應對方案。
關於頒獎典禮的官方應對、活動運營流程，以及藝人舞台與頒獎稿件相關事項，我們將在充分審慎檢視後，整理完成並盡快與各方共享。
為避免混亂並確保溝通準確，對外媒體及相關詢問窗口將統一由 CJ ENM·Mnet 公關團隊負責，敬請各位協助配合。
對於給所有藝人及相關單位帶來的不安與困擾，我們再次致上歉意，
事務局將謹慎評估情況，制定最佳方案。
謝謝。
MAMA AWARDS 事務局 敬上
