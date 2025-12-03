香港宏福苑大火／仍有30人失蹤 黃衣男等不到妻子：我會去找你的

黃衣男哭倒在一旁，事發1週妻子仍失蹤。圖／東方IC

「我會去找你的」香港一名71歲黃姓男子說，回顧11月26日香港新界大埔區「宏福苑」發生嚴重火警，至今已造成156人罹難，包括其妻子仍有30多人失蹤；黃男兒子接受路透社採訪表示，父親曾是建築維修工頭，一直以來都很擔心該建築翻新所帶來的隱患，未料當天僅出門接孫女放學，就發生憾事。

大埔宏福苑為1980年代興建的密集式住宅，屋齡已42年，就在26日下午2點多發生嚴重火災，7棟樓因此被燒毀；其中一名71歲穿著黃衣的黃姓男子，崩潰痛哭畫面被拍下，更一度癱倒人行道，被外媒稱為香港致命火災指標畫面，一眼就能明白絕望心情。

廣告 廣告

黃衣男出門接孫女，未料出門後大樓發生嚴重火災，妻子仍在屋內。圖／東方IC

日前黃先生兒子接受路透社採訪，當天黃男只是出門接孫女放學，才離開公寓不久，就得知有火災發生，當他把孫女留在原地返回大樓時，見當時火勢，他心裡有數妻子可能已經遇難。

兒子回憶，該建築翻新工程中使用了不合格的發泡膠板，導致火災迅速蔓延7棟大樓，然而父親退休前曾擔任建築維修工頭，且為一名持有證照的水電工，先前就一直擔心該建築的翻新會帶來安全疑慮，因此黃男拆掉了窗戶上的塑膠板，換成了阻燃塑膠薄膜，更於公寓外綠色網子噴水，讓網子保持濕潤。

香港宏福苑大火已造成156人罹難。圖／翻攝畫面

兒子指出，在火災發生後，母親曾打電話給父親，當時2人短暫交談了大約1分鐘，但當電話結束隨即失蹤，「第一天，他當然無法接受發生的一切」，兒子透露父親目睹了這起悲劇，雖然一直留守大樓外、儘管知道風險，「但無論他做什麼，都無法改變已經發生的事情」目前黃男妻子仍失聯當中，家屬只盼盡快有進一步消息。



回到原文

更多鏡報報導

航空史上最大謎團「馬航MH370」消失11年！懸賞21.9億重啟搜索 事件回顧

今年5月還有15家分店！「十盛」再爆僅存1門市 官方社群也消失

要確定欸？衛生局竟要求懷孕女性「回報生理週期」等個資 用意曝光