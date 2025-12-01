香港宏福苑大火／仍有40多人失聯！他淚曝愛妻「生前英勇舉動」：用生命救5命

宏福苑大廈內部災情現場曝光。圖／翻攝自FB／香港警察 Hong Kong Police

香港新界大埔區共有8座住宅大樓的「宏福苑」11月26日發生嚴重火警，截至今（1）日至少造成146人死亡、79人受傷，約40多人失蹤。宏福苑災後搜救工作仍在持續中，警方也以災難遇害者辨認組、鑑證科及其他人員分批投入工作，包括案件搜證、災場搜索、遺體辨認及登記等，並陸續進入宏盛閣、宏建閣、以及災情最嚴重的宏泰閣搜索。

災後現場慘況曝光！仍有約40人未找到

香港警方透過粉專曝光災後現場的照片，只見火災現場環境惡劣，建築外圍有燒毀的竹枝、冷氣機等物，大廈內更是漆黑一片，部份住處水深及小腿，也有大量家俱雜物倒塌，住戶物品散落一地，幾乎難以辨別災前的完好模樣。人員小心翼翼地用鐵鏟撥開灰燼、雜物堆，希望能找到可以辨認遇難者身份的任何物件或線索，好讓遇難者家屬可以盡早確認罹難者身份，讓逝者早日安息。

廣告 廣告

人員進入宏福苑大廈進行搜索。圖／翻攝自FB／香港警察 Hong Kong Police

警方表示，搜尋過程中先後發現30具遺體，其中12具為消防早前已發現，但為了優先搶救生還者而尚未處理的遺體，換言之新發現的遺體為18具，其中以宏泰閣發現數量最多，警務處指出，目前在房間、樓梯、走廊、天台等多處均有發現遺體。另外，在這起火災中未受波及的宏志閣因仍在宏福苑範圍環境，外牆高處恐有物件墜落風險，因此警方目前尚未安排解封。

屋內漆黑一片。圖／翻攝自FB／香港警察 Hong Kong Police

截至目前，先前通報的失聯者名單中，已有159人成功聯絡上，確認安全，另有92人確認死亡、37人受傷，尚有54具遺體待辨認，約40人仍然失聯。另有100宗個案被界定為「無法追查」，其中原因包括聯繫不到報案人、報稱的失聯者實際上並非住在宏福苑、報案人未掌握親友的確切地址且多年未聯繫，以及報案人無法提供更多資料以供跟進。

人員用鐵鏟翻找可以辨認出罹難者的物品。圖／翻攝自FB／香港警察 Hong Kong Police

火災前通知愛妻快逃！她犧牲自己救5命

這場死亡火警導致許多家庭家破人亡，就有一名網友在火災後從此與妻子失聯，奔波幾日後終於得知妻子被發現罹難於在家中角落。更讓人痛心的是，原PO從逃生的街坊口中間接得知，不在家的他當時得知宏福苑火災後就立即通知愛人逃走，但妻子獲報後並沒有立即離開，而是在17樓逐家拍門，告知鄰居逃生，結果延誤自己的逃走時機，最後被迫逃回家中，不幸罹難。

罹難者家屬痛心透露，愛妻為了救出鄰居不幸喪命。圖／翻攝自FB／大埔人大埔谷

原PO雖然難過，但也佩服妻子的勇敢：「她用自己的命，換取4人1狗的生命，她是徹底貫徹了她的做人宗旨。我心情複雜、傷心、難過，但我相信她在那一刻的決定，她是無悔的」。PO文曝光後也引起不少網友留言寬慰：「你要撐住呀！當你覺得無助的時候，一定要記住他的做人宗旨，將他的精神延續下去」、「縱使在生死關頭，你家人還是展示了人性的光輝」、「難得的善心，總比那些各家自掃門前雪的值得尊重」、「請不要自責，你太太在天之靈都想你好好生活下去，好好保重身體！」



回到原文

更多鏡報報導

香港宏福苑大火／大媽疑貪領物資 還有人「盜騙個資」詐領補助金

香港宏福苑大火／罪魁禍首非竹棚！竟是「它」引發玻璃爆破 另承包商3人涉誤殺獲保

香港宏福苑大火／港男要求徹查火災！提「4大訴求」破萬人連署遭國安處逮捕