香港宏福苑大火／住戶疑棚網破舊釀災 投訴工人吸菸竟遭回「火災風險低」

香港宏福苑大火釀44死279人失聯，目前死傷人數還在攀升。圖／東方IC、臉書

香港大埔「宏福苑」昨（26）日發生嚴重火警，截至今（27）日上午，共造成44人死亡、279人失聯，其中3名維修人員涉嫌「誤殺」遭逮。然而，早在一年前就有住戶投訴「工人長期抽菸」留下滿地菸蒂，卻被勞工處踢皮球，稱鷹架外的「棚網」引發火災風險低，今年10月更發現，棚網早就破舊不堪，還隨風飄逸，擔憂恐造成安全問題，如今發生大火悲劇，引起民怨。

「宏福苑」位於香港大埔區北部，建於1980年，樓高31層，為8棟建築組成的大型聯合住宅，共有1854套獨立公寓，據2021年統計，共有4643人居住居住在該社區，其中大多為65歲以上年長者。

廣告 廣告

宏福苑近日正在進行維修工程，不料卻在26日下午2時51分突發火災，火勢持續延燒，直到傍晚6時，香港政府宣布升為五級火警，罹難人數不斷攀升，截至今日已造成44人死亡、279人失聯。

香港宏福苑發生大火，造成44死、279人失聯。圖／東方IC

香港宏福苑發生大火，造成44死、279人失聯。圖／東方IC

住戶抱怨工人施工「太隨興」釀災

有住戶10月時曾在「宏福苑居民交流群組」臉書社團發文指稱，施工人員在鷹架外換上新的棚網時，並沒有將舊的棚網換下，竟直接掛在鷹架上，或隨意擺放，這些破舊棚網隨風飄逸，讓人擔憂安全問題。

此外，也有住戶表示，「中環華懋大廈」10月18日也同樣發生火災，呼籲住戶一定要特別注意用火，以免造成火災，沒想到一語成讖。

香港宏福苑發生大火，住戶質疑施工人員將棚網隨意擺放釀災。圖／翻攝自臉書

香港宏福苑發生大火，住戶質疑施工人員將棚網隨意擺放釀災。圖／翻攝自臉書

工人被放任長期吸菸？住戶投訴也無門

早在去年7月，就有住戶向當地勞工處投訴，「宏福苑」工人在施工期間違規吸菸，不僅隨地亂丟菸蒂，還直接燒破棚網，不過當時勞工處僅表示，建築安全法規中，「並沒有涵蓋關於棚網或任何物料的阻燃標準」，且工地內也有滅火設備，發生火災風險低，遭質疑互踢皮球。

有不少住戶抱怨工人長期吸菸，留下滿地菸蒂。圖／翻攝自Threads

建築工程師早示警！施工鷹架棚網沒防火措施 勞工處態度惹議

中科監察主席、建築工程師潘焯鴻在臉書指出，早在去年就寄信告誡勞工處，表示有民眾投訴工人吸菸，擔憂恐引發火災，卻被政府單位輕輕打發，更稱「棚網是為了防止物品掉落」、「發生火災風險低」，怒批是「誤導民眾」。

他解釋，鷹架上裝設的棚網在工人使用電焊、使用工具、切割上都可能冒出火花，引發火災風險，且工地滿地都是菸蒂，政府應該嚴格取締，如今因怠忽職守讓人民損失180億元港幣（大約724.5億元新台幣），更讓多人葬身火海，「勞工處處長陳穎韶，亦即副財政司司長的太太，應該是第二個立即問責下台的官員！」

中科監察主席潘焯鴻痛批勞工處忽視工地火災風險，造成市民葬身火海。圖／翻攝自潘焯鴻臉書



回到原文

更多鏡報報導

果粉快檢查！他打FaceTime卻因「這設定」秒噴5700元 一票網都中了

南非牧師大搞私刑！綁架小偷抓進樹林「砍斷雙手」嗆：罪人 下場慘了

新生公園有噁男！正妹運動水壺遭「混入白色液體」險喝下肚