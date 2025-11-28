香港宏福苑大火／倖存住戶驚恐逃難 嘆：生死掌控權被大火無情剝奪

2025年11月26日，香港大埔宏福苑奪命大火釀成百餘人罹難，倖存者Lim ALim以親身經歷記錄那場生死一瞬的逃亡。（圖／東方IC）

2025年11月26日下午2點多，香港大埔宏福苑發生嚴重大火，全區8棟大樓有7動全數燒毀，截至28日已造成128人死亡，數百人失蹤，死傷人數恐會持續增加。一名住在宏福苑的居民Lim ALim幸運獲救後，在臉書大埔 TAI PO 投書寫下自己驚悚逃亡過程。《鏡報新聞網》特別徵得Lim ALim的同意，透過全文刊登以及影音製作，將這段驚心動魄、生死一瞬間的故事，與更多的社會大眾分享，以下是Lim ALim發表的原文：

事發當天我正在家中休息，當我通過太太電話通知火災的時候，我馬上換衣服準備出門口，正當我打開門的那一剎那，我眼前就一黑，濃煙將我吞噬，我嘗試打開手機的電筒功能，卻伸手不見五指、呼吸困難！我馬上關門回到家中。

似時有點不知所措，當我再次和太太通電話的時候，她已經悲慟欲絕，我問她，我如果嘗試在逃生門衝出去跑到大堂可以逃走嗎？她說大堂已經變成火海！這一刻我已經知道最後的生路已經斷絕。我將囚禁在這座名為「家」的煉獄之中。我只能無奈地、被動地等待。等待救援。我冷靜下來，找出家中的毛巾盡量濕水，突然我聽到門外走廊有叫聲，我拿著濕毛巾，毫不猶豫衝出去，不到十秒，眼睛已經不停標眼水，喉嚨感到熾熱，這一刻我能確定，如果我不把走廊的人救出來，他們在這惡劣的環境中，後果一定不堪設想！我摸著走廊的牆邊向前慢行並呼喊著「快過來」，此刻我觸碰到他的身體！並馬上拉他們回到家中。

我鬆了一口氣，而且覺得我不是孤軍作戰了...在這走廊不到一分鐘的時間，我感覺很難受！原來被濃煙包圍的感覺是這樣的。我找出家中的毛巾給這對夫婦，給他們水，他們都穿著得很單薄而且穿著拖鞋，如果逃生起來都會很不方便，我給他們穿上襪子和鞋、換上長褲帶好帽子，並告訴他們，如果真的緊急關頭我們嘗試在窗外跳出去！我們這是2樓，應該可以的！我安頓好這夫妻坐在房間好好休息告訴他們不用擔心，我們死不了的！然後我靜靜地坐在窗邊，目光穿過玻璃，望向窗外無數燒著的雜物，如同黑色雪花，混雜著火星，從天而降。像一場絕望的雨，這幅景象，殘酷得令人窒息。

人生中，有太多事情我無法控制。我無法控制緣分的聚散，無法控制命運的起伏，無法控制摯愛之人的離去。我總以為，至少，我還能控制自己的身體，控制自己走向何方，至少，在最後關頭，我還能為自己的「生」與「死」奮力一搏。但這一次，連這最後的掌控權，也被大火無情地剝奪了。生存，還是死亡？這個終極的哲學命題，從未如此具體而猙獰地擺在眼前。而答案，卻不在我手中。

我拿起手機，和認為重要的人交代，身在外國的媽媽知道事情後打電話給我，我很冷靜的告訴她：媽媽唔使擔心，消防員救緊我，我冇事啦，唔同你講住我執埋啲嘢走佬先！收線的那一刻，我眼中帶有淚光，好像有點生離死別的感覺，不停聽到有爆炸的聲音傳出，眼前的景象熊熊烈火，這一刻我以為自己會永遠留在這裏，我卻在窗邊看到消防員的蹤影，我不停揮手並利用閃燈，大概4點多的時候消防員看到我並告訴我他們正安排救人，我知道他們一定是盡力在救援，既然我目前還安全，我應該要等待的！我乖乖的繼續等待，這種徹底的「無能為力」，比濃煙更令人窒息，我只能坐在這裡。

家中的那對夫妻開始有點氣喘，畢竟我們一直困在家中幾小時，連呼吸一口新鮮的空氣也是奢侈的。直到傍晚六時，消防員駕起雲梯告訴我們現在會把我們逐一救出，太太讓我先離開，我跟她說：「我比較後生，我還可以忍受多一會，你們先離開吧」她讓我好好照顧她丈夫幫忙協助他爬出窗外然後就坐上雲梯離開，當他們都順利離開後。再一次只有我自己在這家中，這一刻我很冷靜的想，我到底有什麼可以帶走...曾經廢寢忘餐，捱更抵夜噴油完成的模型，滿心歡喜收藏的限量版超合金...各種名牌的奢侈品...孩子喜歡的玩具，妻子重視的東西...我什麼都想帶走...卻什麼都帶不走...我將可以收拾更多物品的時間白白浪費了，我卻静在原地環顧一片狼藉的四周，彷彿在和這個家作最後的道別，最後想多謝消防員冒着生命危險將我們救出。

此刻的我在醫院正在觀察中，以前在醫院的時候都很心急什麼時候出院，好想快快回家...當姑娘問我會否急著出院的時候，我搖搖頭默不作聲...我還能回家嗎？這場大火最暴烈的方式讓我明白，在無常面前，我們從來都不是主人，只是暫時的、脆弱的棲居者。Though times are tough, our spirit is tougher. Let's heal and rebuild together.



