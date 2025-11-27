香港宏福苑大火／傷亡慘重！總統賴清德發文表哀悼「一起為港祈福」

香港大火災情嚴重，總統賴清德發文哀悼表示一起為港祈福。（資料照片／李智為攝）

香港31層樓高的宏福苑高樓大廈發生重大火災，總統賴清德透過社群發文表示，此時此刻，我們一起為香港祈福，為所有在災害中逝去的香港民眾以及家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯地慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失聯者。

香港新界31層樓高的宏福苑高樓大廈昨晚發生重大火災，目前已有逾百人傷亡、仍有多人失蹤。賴清德一早社群發文，「此時此刻，讓我們一起為香港祈福。」他表示，要為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯的慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者。

