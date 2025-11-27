香港宏福苑大火／台消防專家揭「外燒內」是致命點 關窗、毛巾堵縫都沒用
香港大埔宏福苑26日發生罕見五級大火，短時間內延燒多棟大樓，造成44死、279人失聯，外界關注為何火勢會如此迅速失控。對此，台灣消防專家林金宏受訪時指出，這次火警屬於「典型外牆延燒、由外燒內」的特殊狀況，即便大樓本身具備消防設備，也難以在初期有效抑制火勢。他直言，若發生類似情況，現場救災將面臨比一般高樓火警更高的難度。
林金宏指出，高樓層火警本就比低樓層救災更具挑戰，包含體力負荷、人力調度、以及器材高度限制等問題。一般消防雲梯車或高空救災車輛數量有限，能支援的高度與角度也受限，「滅火與救人都會有障礙，救災效率無法像低樓層那樣直接有效。」
他強調，國外面對高樓火警通常倚靠的是「內部消防設備」，例如自動灑水系統、防火分間設計與初期消防反應。「一般火災在初期，內部消防設備應該可以撲滅。」
然而，宏福苑大火屬於少見的由外部迅速侵入建築物的案例。林金宏表示，若火勢先在外牆迅速向上蔓延，即便室內設施正常，阻止效果仍有限。「從外面燒進來，你要進到裡面救災就更危險。這種狀況在香港算是特例。」
至於現場指揮與戰術部署，林金宏認為，此類火勢的應變方式需完全配合現場狀況，並非一般的「樓上單一戶燃燒」。他說，如果他是現場指揮官，將採取自低樓層往上推進的方式，同時設置中繼站確保氧氣補給，外部亦需安排人員全程監控各面火勢。「這次是六、七棟同時燒，會互相影響。四個面都要有人監控，無線電要暢通，隨時分析狀況。」
大量住戶受困的畫面也引發討論，有人以濕毛巾堵住門縫自救。對此，林金宏表示，在一般火災中，濕毛巾堵縫確實能減緩煙熱侵入，但宏福苑案例因火勢從外牆迅速蔓延，情況更為複雜。「若住戶沒關窗，就可能出現走道有煙、外面也有煙的『內外夾擊』情況，連窗戶蔓延的煙都要設法阻擋。」
他指出，自救成敗往往取決於事前是否有準備，包括防焰窗簾、關窗習慣等。「如果事前沒有準備，老實說，在這種極端火勢之下，你可能真的沒有辦法逃生。」
林金宏總結，此次宏福苑大火燃燒途徑與一般室內火警不同，屬於外牆延燒加速火勢擴散的特殊案例。他呼籲民眾及建築管理單位，重視平時的防火設備維護與家庭防火準備，避免在類似災害中因無法抵禦高熱與濃煙而陷入危險。
