香港宏福苑大火／周潤發亮相MAMA！中英粵三聲道邀全場起立默哀 說到哽咽了

MAMA的壓軸頒獎嘉賓由周潤發擔綱，身為香港藝人的他，在頒獎前請求全場一同默哀，為香港大火的死傷者獻上祝福。翻攝Mnet

韓國年度音樂盛事「2025 MAMA AWARDS」今（28日）晚在香港啟德主場館揭曉第2天的獎項，原本盛傳不出席的周潤發，驚喜現身頒發今晚最大獎，不過在頒獎前他用中英粵語引領全場觀眾起立默哀，在說英文時更一度哽咽停頓，向香港大火的罹難者致意。

周潤發今別著黑絲帶登場，在他準備揭曉今晚的最大獎「年度藝人」前，先懇請全場觀眾給他一點時間，帶著全場起立為大埔宏福苑的罹難者及受災戶獻上祝福，全場更熄燈一銅默哀。接著才說：「謝謝MAMA給他這個機會。」還幽默地說：「等到我的頭髮都白了！」

廣告 廣告

而今晚的年度藝人則由韓流天王G-Dragon（GD，權志龍）拿下，兩人也相隔10年在MAMA重逢，當GD獲獎時現場響起〈TOO BAD〉音樂，周潤發還隔著音樂搖擺，牽著GD小跳了一段，最後更擁抱GD獻上祝福。



回到原文

更多鏡報報導

MAMA最甜畫面！李洙赫頒獎給GD 他喊：下次換我頒給你

香港宏福苑大火／MAMA第二晚驚見周潤發！ GD搶下第1座獎集氣香港：一起加油

惡魔男團Saja Boys無緣登台！BABYMONSTER變身《獵魔女團》 安孝燮驚喜亮相