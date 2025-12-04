香港宏福苑大火／「唔需同情死傷者！」中國籍YTR比YA燦笑自拍 遭香港警逮捕

Youtuber Kenny在火災現場前比「YA」自拍。圖／翻攝自YT@tastyhongkong

香港新界大埔區「宏福苑」11月26日發生嚴重火警，至今已造成159人死亡、79人受傷，仍有31人失蹤，其中一名Youtuber竟將火災現場做為背景比「YA」自拍，更拍攝影片稱「不需要同情死者」，認為此為「報應」，引起公憤；對此香港警務處國家安全處昨（3）日將其逮捕。

香港新界大埔區「宏福苑」日前發生嚴重火警，全港還在哀悼之時，香港Youtuber Kenny竟將火場做為背景比「YA」燦笑自拍，事後還拍攝影片稱「唔需要同情火災的死傷者」，認為遭火燒是「報應」，引起民眾不滿。

影片引發關注後，香港警務處國家安全處昨日公布，以「作出具煽動意圖的作為」罪拘該名26歲中國籍陳姓男子；警方指出，網上流傳之圖片顯示陳男曾於大埔宏福苑火災現場自拍，並且大笑兼舉起勝利手勢，為「利用災難傷亡來博取眼球的卑劣無恥行為」，強調任何人若企圖藉機製造事端，散播煽動仇恨言論，或干擾救援工作，將採「零容忍」態度依法嚴正處理。

Kenny曾拍攝多部大埔宏福苑火災相關影片，其中「大家唔需要擔心大埔啲傷者同死者！」引起公憤。圖／翻攝畫面

綜合媒體報導，該名陳姓男子為香港爭議網紅，自稱「白卡成員」，警方指出其「白卡」並非精神病記錄或是殘疾人士登記證，而是由多名活躍於網路成員，不時拍下爭議影片博取流量者，自疫情開始該組織就引起關注。

事實上陳男過去也有違法紀錄，包括去年9月強颱「摩羯」襲港時，陳男因涉嫌在紅磡馬頭圍道北帝廟偷走一隻放養貓，遭警方拘捕；另外也有網友稱曾發現陳男在速食店偷他人食物後離去。



