香港宏福苑大火！國民黨團致哀為傷者祈福：希望失蹤的朋友們能平安脫困

記者詹宜庭／台北報導

香港大埔宏福苑社區昨日下午發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，造成至少44人死亡、逾200人失聯。對此，國民黨團今（27日）表示，要為在火災中往生的香港罹難者致上最誠摯的哀悼，更希望失蹤的朋友們能平安脫困，希望大火能在最短時間能撲滅，「天佑香港、香港平安，為往生者哀悼、為傷者祈福！」

大埔宏福苑社區昨日下午發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，造成至少44人死亡、62人受傷，另有超過200名住戶失聯，現場已成立緊急避難所，超過700人在此避難。國民黨團上午在記者會開始前，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥默哀表示，他們為往生者哀悼、喪者祈福，希望平安，也希望救災順利、香港平安。

廣告 廣告

國民黨團下午也發新聞稿指出，香港新界大埔宏福苑發生重大火災，目前已知造成上百人傷亡，多人失蹤，並有消防人員罹難殉職，為近60年香港最嚴重的火災。他們要為在火災中往生的香港罹難者致上最誠摯的哀悼，更希望失蹤的朋友們能平安脫困，希望大火能在最短時間能撲滅，「天佑香港、香港平安，為往生者哀悼、為傷者祈福！」

更多三立新聞網報導

國安法遭封殺707次！陳培瑜轟藍白亂搞：傅崐萁推放寬中配參政權竟通過

國考人數雪崩不足6萬人！報名費漲幅高達27% 國民黨團：政策失能應凍漲

協商達共識！馬太鞍堰塞湖災後條例「明日三讀」 總經費上調至300億

豬瘟來襲農民快崩潰！全國養豬協會拜會藍綠黨團 轟台中市政府「失職」

