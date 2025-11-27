香港宏福苑大火／國民黨致哀盼救災順利 強調台灣需引以為戒

香港新界大埔宏福苑昨（26日）下午爆發五級大火，截至今（27日）清晨已奪走44條人命、58人受傷、279人失聯。（圖／取自東方IC）

香港新界大埔宏福苑昨（26日）下午爆發五級大火，截至今（27日）清晨已奪走44條人命、58人受傷、279人失聯。國民黨文傳會主委吳宗憲今（27日）表示致上哀悼之意，也強調台灣一定要引以為戒，避免相同狀況發生。

國民黨立院黨團書記長羅智強今於黨團記者會前，先行為香港大火祈福。他說，這次香港大火死傷慘重，要為往生者哀悼、為生者祈福，希望平安也希望救災順利。

羅智強表示，同時也希望主掌港澳事務的陸委會也能夠表達關切跟協助之意，面對重大災害時刻，大家都應該表現民胞物與的精神，「山川異域，風月同天」，要表達深刻的關心，希望香港平安。

吳宗憲則表示，除了對香港大火致上哀悼，同時在台灣也要避免相同狀況發生，要將此當作重大案例，避免相同狀況在台灣發生，「台灣一定要引以為戒」。

吳宗憲呼籲，消防署一定要將此當作重大例子，尤其高樓救火不容易，雲梯車無法到高樓，面對高樓火災時幾乎束手無策，未來高樓建置消防系統及外牆整建時，務必把香港大火當作重要案例來參考。



