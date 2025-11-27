香港宏福苑大火 增至65死70傷

（中央社台北27日電）香港消防處公布，截至今晚8時，大埔宏福苑大火已造成65人喪生、70人受傷，其中一名死者為消防員，並有10名消防人員受傷。另外，消防人員晚上約6時45分在宏道閣16樓梯間救出一名男性生還者。

官方香港電台晚間作了上述報導，並表示滅火救援工作仍在進行中。

宏福苑昨天下午3時左右起火，火警之後由三級升至最嚴重的五級，火勢今晨才大致受控。

香港行政長官李家超傍晚表示，消防員已成功拯救了55人。他在凌晨指仍有279名居民失聯。

已有42年歷史的宏福苑共有8幢大樓、1984間住房。這次火災發生前，宏福苑正進行外牆維修，所有大樓外牆都因此搭上了竹棚並蓋上保護網。

香港保安局長鄧炳強稍早前曾表示，消防人員在滅火和救援過程中發現，大樓外牆的保護網、保護膜以及一些防水帆布和一些塑膠布受火後，火勢蔓延程度遠比一些符合規格的材料猛烈。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1141127