香港宏福苑大火：外牆施工材料易燃 工程公司3人被捕
(德國之聲中文網）香港新界大埔區的「宏福苑」公寓大樓週三（11月26日）下午發生大規模火災事故，火勢延燒到隔天上午逐步受控，但未徹底停歇。據港府統計，至27日清晨6時為止，已有44人罹難，其中包含一名37歲的消防員；有58人受傷，其中15人危殆；另有279人仍然失聯。這是香港自1948年以來死傷最慘重的火災。
香港特首李家超在27日清晨的記者會上稱「極度重視」此案，首要之務是撲滅大火，盡快救援並治療居民，再來是支援善後和全面調查。
自火災爆發至今，香港消防處派遣了140多輛消防車和60多輛救護車、動員超過800位消防與救護人員，一層一層樓向上撲滅火勢；醫管處啟動重大事故控制中心、安排9間公立醫院急診室戒備；大埔民政事務處開放8座庇護中心，目前約有900位居民及家屬使用；社會福利署則派社工到場支援，民政處亦協調紅十字會到場，提供情緒支援和簡單醫療服務。
因應宏福苑大火，大埔一帶封閉了部分路段，至少6所中小學27日停課。
中國國家主席習近平已指示李家超轉達對遇難者的哀悼和慰問，並要求中央港澳辦、中聯辦協助港府，「努力把火災傷亡損失降到最低」。台灣總統賴清德則於27日上午在X平台發文「為香港祈福」。
火災蔓延主因指向施工保護材料
香港消防處表示，26日下午2點51分接報在宏福苑宏昌閣發生火警，消防人員在5分鐘後到達現場並進行風險評估。火警現場涉及樓高32層的住宅，消防到場時外圍棚架已起火，火勢迅速蔓延至旁邊的宏泰閣等多座樓宇。下午3點後，火警升為三級和四級；下午6點，火勢持續，求助個案仍增加，火警升至五級。
據法新社現場報導，26日晚間可以看到大樓外燒焦的鷹架一片片從燃燒的大樓墜落，公寓內有火焰翻騰，有時從窗戶竄出，在周圍的建築上映照出詭譎的橘光。
66歲的Harry Cheung住在宏福苑超過40年，他向路透社表示，大約下午2點45分就聽到一聲巨響，然後就看到附近的公寓起火。
一位65歲的宏福苑居民袁先生也住在此處40多年，他告訴法新社，這裡很多住戶都是長者，可能行動較為不便。「窗戶因為維修施工被封住了，有些人連發生火災都不知道，還是鄰居打電話通知他們才撤離……我覺得很震驚。」另一位陳姓的居民則說，她眼睜睜看著大火蔓延，卻無能為力。
這次火災發生前，宏福苑的8座住宅區（包含超過1900套公寓）外牆正在維修架設有綠色的竹製鷹架，有部分通風的窗戶還被發泡膠板封住，港府初步研判這可能是火勢擴大的主因。社群平台上還流傳據稱是工人在施工現場抽菸的畫面，但DW尚未能證實這是否發生在宏福苑。
香港警務處與消防處已成立專案小組調查此案。27日清晨，港警以涉嫌「誤殺」為由拘捕了3名男子，這3人是在宏福苑大廈施工的公司董事和顧問。
據香港保安局長鄧炳強說法，這次火災有兩點「不尋常」之處：首先是宏福苑大廈外牆的保護網、保護膜和防水帆布，「受火後蔓延程度遠比一些合規格的物料猛烈，蔓延速度亦較快」；此外，即使是沒被火災波及的大樓，也有玻璃窗上貼有發泡膠板，「遇熱時很容易蔓延」。
鄧炳強表示，警方將由上述兩點徹查火警起因，同時啟動刑事調查。新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒說，上述發泡膠板是工程公司所設置，因此警方有理由相信該公司負責人有「嚴重疏忽」。香港房屋局也會審查該建築物的外牆保護材料是否符合認可阻燃標準，若有問題亦將依法追究責任。
路透社指出，香港是全世界少數還在廣泛使用竹棚鷹架的地區。這種工法側重竹子價格低廉，且輕巧又富彈性，可追溯中國古代。不過，港府自今年3月起宣布逐步淘汰竹鷹架，改採金屬材料；當時雖未強調竹鷹架的火災隱患，但根據香港工業傷亡權益會統計，光是今年就至少有3起火災跟竹鷹架有關。
宏福苑火災的上一宗五級火警，是2008年發生的旺角嘉禾大廈大火；1996年的九龍嘉利大廈大火亦傷亡慘重，當時有41人喪命、80人受傷。
作者: 周昱君 (《明報》、路透社、法新社等)
