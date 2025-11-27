香港宏福苑大火／外牆材料助燃「不合理」 3包商遭依誤殺罪逮補

香港大火已造成44人死亡，高樓火警引發各界關注。翻攝記者爆料網

香港大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，火勢在極短時間內迅速蔓延多棟大樓，造成慘重災情。截至27日清晨，消防統計已有44人死亡、62人受傷，仍有超過200名住戶失聯，是香港近30年最嚴重的住宅火災。消防表示，40人當場不治，另有4名送醫後傷重不治，56名獲救者中，有45人仍傷勢嚴重，救援行動預計持續到晚間。

警方指出，火勢延燒速度明顯不尋常，已將本案列為刑事案件偵辦。初步調查發現兩大疑點。第一，火警起於外牆鷹架位置，但現場使用的保護網、防水布、塑膠布燃燒速度遠超正常助燃程度，不符合法定防火標準，被認為是釀成重大死傷的主因之一。第二，在一棟未被火勢波及的大樓內，警方發現每層電梯通風口外竟被保麗龍封死，該材質易燃且遇熱會迅速融化，極易加劇火勢蔓延，被認定是「極不尋常」的施工方式。

廣告 廣告

根據《香港01》報導，新界北總區重案組在滅火過程中，也注意到外牆帆布與保護網的防火性能疑似不符規範，加上通風口被發泡膠密封，可能使火勢在短時間內竄升多樓層，懷疑工程公司存在嚴重疏忽。警方因此拘捕了承包外牆工程的宏業建築工程有限公司三名負責人，包括兩名董事與一名工程顧問，年齡介於52至68歲。三人被指涉嫌「誤殺」，目前已被帶回調查。

香港特區行政長官李家超表示，火場目前基本受控，政府會全力救援並調查火因。他也透露，中央已表達關心，強調若香港需要任何協助，中央將隨時提供支援。警方與消防強調，後續將從建材、工程流程與安全標準全面追查，釐清是否有人為疏失或違規施工，並將針對涉案責任嚴肅追究。



回到原文

更多鏡報報導

北市知名飯店驚見黑衣人聚集 大聲公撒冥紙又丟雞蛋討800萬裝潢款

網黃好市多貨架「當眾掀奶」自嘲賣身救荷包 網友：這是我們可以看的嗎？

北市男用黑袋丟回收遭拒收 暴怒狂嗆「警察來也打你」清潔員嚇到提告