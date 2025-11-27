「香港宏福苑大火」多個娛樂活動急取消延期 杜汶澤唸《心經》祈福

香港新界大埔宏福苑發生五級火警，目前已有44人死亡。（圖／路透社）

香港新界大埔宏福苑昨（26）日發生五級火警，火勢延燒多棟大樓，目前已知至少44人死亡、279人失蹤，其中有1名消防人員殉職。香港資深男星黃秋生、杜汶澤今（27）日凌晨皆在臉書發聲為當地消防人員打氣，而今日當地也有多個娛樂活動決定延期或取消。

大埔宏福苑宏昌閣昨日下午發生五級火警，火勢蔓延速度極快，附近數幢大廈都遭波及。這場大火燃燒逾15個小時，多名消防員累倒，躺在擔架上被抬上救護車送醫，共有7名消防人員受傷，經送醫治療情況穩定；另外有1名消防員不幸殉職。

香港資深演員黃秋生27日凌晨在臉書發文寫道「香港消防」，並附上15個比讚、100分以及愛心等表情符號。網友們也紛紛留言聲援：「全香港的紀律部隊，我只尊敬消防」、「衷心感謝香港英勇的消防員」、「消防員請務必安全回家」、「消防和救護人員都值得尊敬」。

已移居台灣的港星杜汶澤也貼出《心經》全文為逝者祈福，他也感慨工作不順、家人小病痛或感情挫折都比不上眼前的生離死別，呼籲大眾面對生活困境時要撐下去。他寫下：「看到新聞有老人家老公在外面老婆還在火場，你會覺得，生活上的事其實沒有什麼大不了。大家stay strong ! 加油！」

不少藝人也幫忙轉發救援資訊，而原定今日舉行的多個娛樂活動都陸續宣布延期或取消，包括JACE陳凱詠演唱會延期開賣、《優獸大都會2》首映會取消、佘詩曼聖誕亮燈活動延期、陳家樂及連詩雅的聖誕活動啟動禮延期、「粤劇特朗普記者會」延期、舞蹈團45週年舞劇《武道》記者會部份取消。

除了活動延期，電視台節目也有調動。TVB昨日停播《阿姐看世界》，並將《晚間新聞》提前播出；亞洲電視正好位於大埔區，電視台騰出2、4樓作為災民避險場所，預計可容納150至200人，並呼籲有需要的機構可以聯絡。

值得關注的是，韓國大型頒獎典禮MAMA將於28、29日在香港舉行，而大部分嘉賓皆已抵達香港，包含Stray Kids、IVE、i-dle等藝人。不過許多南韓網友都在討論典禮是否取消會比較恰當，但主辦方Mnet目前沒有特別回應。

（圖／翻攝自臉書＠AnthonyPerryChauSangWong）

（圖／翻攝自臉書＠karma.dawa.7）

