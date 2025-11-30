香港宏福苑大火／大媽疑貪領物資 還有人「盜騙個資」詐領補助金

有大媽（圖右）在宏福苑領取物資之後直接離開現場，疑似並非受災戶。圖／翻攝畫面、Treads@ lovesuckgal

香港宏福苑11月26日發生嚴重火災，一共造成至少128人死亡悲劇，至今仍有上百人失聯。香港政府單位和外界許多團體都紛紛伸出援手、發放物資。但是，網路上卻爆出有人疑似貪取物資，拿完之後人就跑離現場還去了火車站，也有許多自稱義工的人趁機找上受災戶，要問他們的個資，被質疑可能是要盜領賑災補助金，引發網友關注。

Threads上瘋傳一名領取物資大媽的影片，發文的網友稱這名大媽是「渣人偷物資」，說親戚在宏福苑現場看到好幾名說國語而非說粵語的大媽拎著購物袋去領物資，領完之後就前往火車站，當場被問說有沒有登記，大媽支支吾吾的回答說是慈善機構，之後就專心看自己的手機，不再理會旁人。發文者氣憤的說，真的是無恥之徒，而這段影片也已超過50萬人觀看，許多網友看後都罵聲連連。

除了非受災戶卻貪取物資的人之外，災區現場還出現很多自稱是義工的不明人士，專挑年紀較大的受災戶下手，一個一個問老人家的身份證號碼、住址、銀行戶口及密碼等個人資料。有民眾看到之後立刻上前質問，對方隨即落跑。

還有受災戶說，人在醫院時，接到不明來電詢問個資，因為受災者吸入濃煙無法說話，護士幫忙接電話，一對話就發現不對勁，對方疑似要冒充受災戶的身分來盜領救援金。

據香港01報導，一名在宏福苑住了40多年的何姓老翁說，日前有三名男子包圍他，說要幫他登記援助，但老翁已經連日接到多通可疑電話，防備心很強。這三名男子沒有穿公益團體的背心，也沒有出示證件，同時又結黨行動，十分可疑，於是當場叫三人出示證件，結果對方不僅不肯出示證件，還回老翁說：「你好機靈啊！」

香港警方提醒，不要相信非官方單位以火災為名義的募款，不要隨便捐錢，也不要隨意向陌生人透露自己的個人資料。香港民政及青年事務局局長麥美娟也呼籲，如果有人想盜領援助金，領取津貼的時候需要查明身分和資格，一旦發現是盜領，會馬上轉交給相關部門跟進。



