香港宏福苑大火！大樓住多少人？官方數據曝

▲香港大埔住宅大樓宏福苑今（26）日下午發生嚴重火災，造成至少13人死亡與23人受傷，到晚間仍有大量居民受困失聯。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔住宅大樓宏福苑今（26）日下午發生嚴重火災，傍晚升級至最高等級的五級大火，目前已知造成至少13人死亡與23人受傷。晚間11時現場仍不斷燃燒，根據港府數年前統計，整棟大樓約有四千多人，目前失聯人數眾多，香港社群平台上一份住戶發起宏福苑報平安表單，竟仍有大量失聯人數。

根據港媒香港01報導，截至晚上10時，大埔宏福苑五級火已造成13死23傷，其中9人當場死亡、4人送院後不治。傷者當中6人危殆，11人嚴重，4人穩定，1人已出院，1人情況未明。

廣告 廣告

香港民政處開放五個臨時庇護中心，並啟用巴士載受影響居民離開。大埔宏福苑的火勢，入夜後仍然未受控，更有越燒越烈的跡象，不斷有火舌從火場掉下，而且不時傳出爆炸聲。

消防處表示，八座大廈有七座都起火，火光熊熊，消防認為要待火熄滅後，才能評估有多少戶數受影響。

宏福苑大樓究竟住了多少人？根據香港政府2021年的人口普查數據，約有4,643人居住，總戶數約1900戶，目前共派767人、128輛消防車與57輛救護車馳援，這也是香港17年來第2次發生5級大火。

一名宏福苑居民向港媒TVB表示，他全家人都在裡面，電話都無法接聽，很怕他們被濃煙嗆暈，不知道有沒有通知他們疏散；消防處表示，每幢大廈都已委派一名高級消防區長負責搜救，但承認救援困難。

消防處副處長陳慶勇指出，「現場有個別樓層火勢非常猛烈，現場溫度非常高。同事上去進行滅火時，都遇到很高溫的情況，仍有求助個案在更上面的樓層，控制通訊中心已開始與這些市民保持聯絡，能夠去到的單位，就會帶他們去安全的地方。」

由於受困人員眾多，社群平台上也有住戶發起宏福苑報平安表單，目前在表單上E棟和F棟失聯人數和等待救援人數眾多。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

影／香港大樓大火狂燒7棟！增至12死16傷 住戶：警報器都沒響

影／香港大埔宏福苑世紀大火！為何延燒7棟？消防單位揭原因

香港大埔宏福苑大火為何越燒越旺？外媒點出大樓外有這「易燃物」