香港宏福苑大火！「宏志閣」開放2天居民取物 建築現況曝光

香港宏福苑大火中唯一沒有受到波及的大樓「宏志閣」今（3）天將開放兩天居民取回個人物品。

港府表示，居民可以在3日跟4日兩天返回住家一次，開放時間為上午9點至晚間9點，每戶限兩人同時上樓，須帶身分證明文件報到，最多能待1個半小時，上樓時會有公務員陪同。

香港宏福苑大火後，建築焦黑、嚴重毀損。圖／路透社

另外，港府昨（2）天再度以涉嫌誤殺拘捕兩人，目前相關工程公司、顧問公司及維修公司等，已經有15人被捕。

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／張碧珊

