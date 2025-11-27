香港宏福苑大火／宏業建築「工安罰單一籮筐」！黑歷史曝光…高層被黑布蒙頭逮捕

宏福苑發生五級火警，至少釀44人死亡。圖／翻攝自Threads

香港新界大埔區共有8座住宅大樓的「宏福苑」昨（26）日發生嚴重火警，造成至少44人死亡、62人受傷、279人失蹤，傷者中16人危殆、24人重傷，消防至今仍在灌救及搜索。隨著火警疑涉工程疏忽，警方今（27）日展開行動，在多區拘捕3名涉事工程公司「宏業建築」的高層，而宏業建築的黑歷史也隨之曝光。

宏業建築3高層被帶走！涉嫌誤殺「黑布蒙頭」上警車

根據香港01報導，警方調查期間發現宏福苑著火大廈外牆保護網、保護膜、防水帆布及塑膠布等物料，懷疑不符防火標準，而且在未受波及的大樓中也看見，每層電梯大堂窗外竟有易燃發泡膠包封，排除是導致火勢迅速蔓延的原因之一。警方今日凌晨約2時於大埔、牛頭角及新蒲崗分別拘捕3名年齡介乎52至68歲的男子，包括宏業建築的2名董事及1名工程顧問，3人均涉嫌「誤殺」。

宏業建築位於新蒲崗的辦公室今早也有多名重案組警員在內調查，辦公室已被封鎖、不准無關人士進入，從外望入可見警員持續檢取資料、大量文件被封存於紙箱內。直到早上9時許，警員除了帶走電腦、文件等多項物證，也將一名男子以黑布蒙頭、反鎖押離辦公室並帶上警車。

宏業建築高層被黑布蒙頭帶走。圖／翻攝畫面

警方表示，後續將會全面調查工程相關層級，包括總承包商宏業建築、分盤商以至所有工人，同時追查外牆物料是否在工程期間不當更換或未符規定、釐清發泡膠包封是否由工程團隊負責施工，盡速尋找火勢迅速蔓延的確切原因。

宏業建築黑歷史一次看！沒牌照還敢接工程？

宏福苑原法團去（2024）年1月通過總值3.3億港元（約13.27億元新台幣）的大維修工程，並由承建商承建商宏業建築工程有限公司負責，但在工程開始前就已引起不少宏福苑居民的不滿。首先是資金部分，法團在去年動工前，就要求1984住戶需分6期繳交15.6萬至18.2萬港元（約62.7萬至73.2萬港元）不等的維修費。

由於這次工程缺乏充分諮詢、價格細節不透明，而且還只給業主（土地房屋等產業的所有人）9個月的時間集資，引發大量不滿，但法團還寄送律師信要求業主在7個半月內繳付全數維修費，更不管抗議繼續推動工程開始。即使後來成功動員特別業主大會更換新法團，但因舊法團已與宏業建築簽約，因此大維修工程仍依約正常開始。

香港宏福苑大火至少44死。圖／翻攝自Threads／dfftfff_

不過，宏福苑許多居民也挖出宏業公司不少黑歷史，有居民早在去年2月20日就於臉書社團「宏福苑居民交流群組」中PO文指出，宏業建築過去因涉及紀律處分案件尚未完結，因此公司小型工程承建商牌照自去年2月18日就已下架。

不僅如此，宏業建築的RGBC牌照（Registered General Building Contractor，即香港屋宇署註冊一般建築承建商的專業資格證照，代表持證人具備在香港從事建築工程的專業資格，並需遵守屋宇署的規管）雖在2023年12月12日就已申請續牌，但在3月8日前都未有續牌成功。換言之，上述2項牌照恐在宏福苑大維修工程開始前及動工期間都仍未「恢復正常」。

香港宏福苑火勢燒至今才獲控制。圖／翻攝畫面

對此，就有網友詢問屋宇署後獲得回覆，只見屋宇署回應表示，已按照既定程序處理宏業建築列於一般建築承建商名冊的的註冊續期申請。屋宇署在處理宏業建築的續期申請審核時，已將該承建商涉及相關罪行而被紀律處分的記錄轉交予委員會進行面試及評審，以評估其是否仍然勝任及適合註冊。

由於代表承建商出席面試的獲授權簽署人未能令委員會信納他適宜就《建築物條例》的目的代該承建商行事，因此屋宇署按《註冊承建商作業備考》38附錄J第11段，經考慮承建商註冊事務委員會的意見後，把該名獲授權簽署人的姓名從名冊上刪除。不過，根據既定機制，由於該承建商仍有其他的獲授權簽署人適宜代承建商行事，因此屋宇署也按《作業備考》接納其續期申請。

宏業建築開罰事件一籮筐！交罰金後繼續上工

更有網友挖出，自2004年開業至今，宏業建築及其分判商（總承建商將工程項目分解成更小的部分外包的廠商）在全港30多棟屋苑曾被檢控約140次，其中包括2009年宏業前股東賄賂房協經理被判囚年半，觸犯《建築地盤(安全)規例 》、觸犯《建築物條例》致使宏業、法團和相關分判商收到勸喻信、警告信或命令共20多次等。

事實上，香港勞工處公開定罪檔案中，宏業建築業榜上有名，在2018、2019年都有裁罰記錄，違例行徑包括在樓宇維修工程中沒有確保工人在監督下進行架設、更改或拆卸棚架工作，以及沒有確保在工作地方提供維修安全進出口，最終依《工廠及工業經營條例》制訂的建築地盤（安全）規例分別開罰3000港元及4000港元（約1.2萬至1.6萬元新台幣）。

宏福苑5級火警。圖／取自東方IC

宏福苑基本資料

宏福苑是香港房屋委員會在大埔區的「居者有其屋」計劃的住宅，以低於市值的價格，並扣除地價售予符合資格的香港居民。宏福苑位於新界大埔區，並在1983年落成，樓齡近42年的居屋屋苑，內有8座大廈，共1984戶，根據香港政府2021年人口普查數據顯示，屋苑約有4643人居住。

宏福苑起火前正在進行大規模外牆維修工程，該工程由業主立案法團聘請的註冊承建商宏業建築工程有限公司負責，主要進行內牆油漆、外牆批盪噴漿、鋪紙皮石磚的工程，因此8座大廈全以竹製鷹架及圍網圍繞，而在維修期間，所有住戶窗戶都被貼上發泡膠。



