香港宏福苑大火／居民「開窗全是濃煙烈火」第一視角影片瘋傳！工人邊喊變逃命

一名維修工人看見附近大廈濃煙竄起時就趕緊逃命。圖／翻攝自X

香港新界大埔區共有8座住宅大樓的「宏福苑」昨（26）日發生嚴重火警，造成至少44人死亡、62人受傷、279人失蹤，傷者中16人危殆、24人重傷，消防至今仍在灌救及搜索。網上瘋傳宏福苑內部居民在外頭保護網猛烈燃燒時的畫面，只見濃煙嗆人得他拍攝到一半就趕緊關上窗戶，附近大樓的維修工人逃命後所拍攝的畫面曝光後也引起熱議。

一名香港網友昨日在Threads上PO出一段疑似為宏福苑住宅內的居民在大火燃燒外頭棚架掛網時所拍攝的影片，只見大火雖未燒進屋內，但外頭的綠色保護網已是熊熊大火，竹製棚架則並未起火。現場煙霧瀰漫得看不清前方，讓居民才剛拍攝不久就被濃煙嗆得不斷咳嗽，接著趕緊關上窗戶躲避火源，也讓轉發該影片的原PO無奈直呼：「其實真的很嚴重，用你的方法去祈求大家平安吧。」

福苑住宅居民、維修工人拍下事發時的起火影片。圖／翻攝自Threads、X

這場嚴重大火引發各國關注，影片曝光短短1天就有60萬觀看數，許多網友紛紛留言祈禱：「一開始我以為是在建新大樓，結果才知道裡面還有人住」、「看得讓人好不安，逃不出又看著外面在燒真的好絕望，希望拍片者平安無事」、「高層被困人士好絕望，走又走不到，還升到五級火警」、「其實已經走不到了，要在廁所保護自己，見到新聞訪問男戶主，說老婆都已經失聯」、「火源大概在1樓位置，現時大廳已經着火，樓梯又有濃煙，所以很大機會已經逃不出，留在室內才是最安全。」

另外還有在宏福苑進行維修的工程工人拍下大樓剛起火時的影片，只見在頂樓時的他已經看到其他大樓外的保護網正在起火，火勢相當猛烈，還伴隨些許爆炸聲，嚇得他邊拍影片邊逃命：「出事了，出大事了，快點，我們趕快走了」。逃到1樓空地後，才發現大火已經蔓延3、4棟大樓。影片中也可見，原本火勢只是在低樓層，結果不到幾分鐘就燒至頂樓，還不時有棚架、保護網等物從高空墜下。

根據香港01報導，警方調查期間發現宏福苑著火大廈外牆保護網、保護膜、防水帆布及塑膠布等物料，懷疑不符防火標準，而且在未受波及的大樓中也看見，每層電梯大堂窗外竟有易燃發泡膠包封，排除是導致火勢迅速蔓延的原因之一。警方今日凌晨約2時於大埔、牛頭角及新蒲崗分別拘捕3名年齡介乎52至68歲的男子，包括宏業建築的2名董事及1名工程顧問，3人均涉嫌「誤殺」。

宏福苑火勢蔓延得非常迅速。圖／翻攝自X

宏業建築位於新蒲崗的辦公室今早也有多名重案組警員在內調查，辦公室已被封鎖、不准無關人士進入，從外望入可見警員持續檢取資料、大量文件被封存於紙箱內。直到早上9時許，警員除了帶走電腦、文件等多項物證，也將一名男子以黑布蒙頭、反鎖押離辦公室並帶上警車。



