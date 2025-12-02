香港宏福苑大火／已釀151死！監視器曝「警鈴敲不響」瞬間…消防處證實警報器異常

宏福苑大廈內部災情現場曝光。圖／翻攝自FB／香港警察 Hong Kong Police

香港新界大埔區「宏福苑」11月26日發生嚴重火警，截至今（2）日至少造成151人死亡、79人受傷、約40多人失蹤，宏福苑災後搜救工作仍在持續，然而不少居民成功逃生後，都指稱火場警鈴未響。對此，消防處事後檢測發現，宏福苑共8棟大樓的手動火警警報系統雖能啟動，卻無法正常運作，將追究承辦商責任。

根據香港無線新聞報導，不少宏福苑倖存居民逃出火場後，紛紛表示大廈內的火警警鈴根本沒有響起，導致許多人來不及逃生。不僅如此，網上近日還流傳一段據傳為宏福苑其中一棟大樓「宏建閣」的監視器畫面，只見畫面上方顯示為11月26日下午3時24分左右，正是火災發生初期，一名男居民無論徒手或是使用硬物敲打火警警鈴，警鈴都毫無反應。

居民敲打警鈴後也未聽見警示聲響起。圖／翻攝自Threads

報導引述香港消防條例指出，住宅大廈內需要設置火警警報系統，萬一發生火警時，警鈴可及時提醒居民逃生，而宏福苑所裝設的火警警報系統是手動操作，即發現火災時，需立即按下位於「手動火警發信機」透明蓋下的按鈕，將火災信號傳送至受信總機，同時觸發警鈴和警示燈。只是消防處測試後，發現宏福苑共8棟大樓的火警警鈴都未能有效操作，後續將針對消防設備承辦商採取執法行動。

對此，香港測量師學會資深會員陳旭明表示，一般住宅的火警警鈴都不是自動感應，要靠住戶或管理員敲響：「普通住宅大廈，現時沒有要求有感應器，一般要手動，通常管理員有一個總控制器、控制台，通常有掣讓他發警號，響了鐘消防泵才會運行，水壓才會大」。不過，後來新建的建築都已按規定裝設新式警報器、大部分已將玻璃換上塑膠片，減少敲響警鈴時恐導致人員受傷的機會。

宏福苑內部搜索工作仍在持續當中。圖／翻攝自FB／香港警察 Hong Kong Police

據了解，宏福苑大火已增至151人死亡，已辨認出104具遺體，39具尚待辨認，由於部分遺體殘缺不全，甚至燒成灰燼，前線人員將製作相簿、盡量找到可辨識身份的物品，以方便罹難者親友認屍。至於工人方面，根據勞工處初步調查，至今已有3男2女工程承建商工人在火警中遇難，還有1人仍處於失聯狀態。



