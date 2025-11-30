香港宏福苑大火 市民獻花哀悼人龍長達半公里 (圖)

新竹市 / 綜合報導 昨(29)日晚上，新竹城隍廟前一家小吃店竟然發生當眾砍人案！根據了解，陳姓主嫌因為不滿在小吃店打工的17歲少年 向他借機車卻發生車禍，於是索討1萬多元的修車費，但少年遲遲不給 ，就夥同其他7名親友前往討債尋仇，過程中嫌犯持利器，把少年砍成重傷後逃逸，警方獲報後火速在4小時內，將涉案8人全數查緝到案。小吃店家VS.救護人員說：「他的膝蓋好像...(膝蓋嗎)。」救護人員到場緊急將滿身是血的17歲少年包紮治療，救護人員VS.遭砍少年說：「好沒關係，撐一下，來。」地上殘留斑斑血跡，救護人員小心翼翼將少年抬上長背板，因為他被人砍傷，而事發地點竟然是在新竹市熱鬧的城隍廟前小吃店。附近攤商說：「就砰砰砰，然後大家就往外跑啊。」昨日晚上9點多，當時好幾名惡煞站在廟口前交頭接耳，沒多久他們便惡狠狠地往裡頭走， 原來在小吃店打工的孫姓少年 向陳姓主嫌借機車 ， 結果發生車禍 被索取1萬1元的修車費 卻遲遲不給 。 陳姓主嫌心生不滿烙來弟弟與朋友 ， 總共8人到小吃店討債 ， 過程中雙方一言不合 ， 幾名惡煞徒手暴力毆打 ， 陳姓嫌犯更是手持利器往死裡砍 ， 眼看少年傷勢嚴重 ， 8名嫌犯馬上閃人開車逃逸 ，回到現場空無一人，餐桌上的碗筷菜單衛生紙還有抹布全都撒落一地凌亂不堪，假日遊客眾多的城隍廟，嫌犯竟敢在眾目睽睽下發生濺血衝突，也讓目擊民眾嚇壞了。新竹市第一警分局偵查隊長張勝雄說：「於4小時內循線查獲陳姓犯嫌等人到案說明，全案依殺人未遂，妨礙秩序等罪，移送台灣新竹地方檢察署偵辦。」根據了解，孫姓男子近期才開始回到小吃店上班，沒想到就被砍傷，幸好送醫後沒有生命危險，警方調查嫌犯沒有幫派背景也沒涉犯其他案件，至於少年為何會欠下1萬元債務，以及嫌犯犯案動機等細節，警方還要抽絲剝繭調查釐清。 原始連結

華視影音 ・ 2 小時前