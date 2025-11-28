香港宏福苑大火 引發是否棄用傳統竹棚爭論

（中央社記者張謙香港28日電）香港宏福苑的歷史性大火引發社會對使用竹子搭建工作棚（鷹架）的爭論；大火發生後，許多社交平台的留言都把禍因指向竹棚，港府也表示考慮今後禁用；但也有人表示反對，認為竹棚「無罪」，是值得保留及持之有效的建築文化。

這次發生大火的宏福苑已有42年歷史，屋苑有8幢大樓，住房接近2000個；火警發生前，該屋苑正進行外牆維修，所有大樓外牆因此搭上了竹棚及蓋上保護圍網，以及使用一些塑膠品用作保護玻璃窗之用。

大火發生至今，社會有輿論認為竹棚是「火燒連環船」的關鍵，因為起火時風大，加上天氣乾燥，大火在各大樓之間的竹棚蔓延，再延燒至住房內。

為此，社交平台許多留言，都把這場大火的肇因指向竹棚。也有網友留言，指新加坡早已不用竹棚，規定使用金屬棚架，在這方面做得比香港好。港府方面表示，考慮今後禁止大樓興建或維修時使用竹棚。

雖然有評論質疑以上說法的因果關係，但宏福苑大火發生後，港府面對民眾的憂慮和質疑，似乎也陷入是否棄用竹棚的矛盾之中。

在香港，建築公司在蓋樓或維修時使用竹棚已有很長歷史，過去竹棚招致大火並導致室內著火的事件很少。相反，更多有關竹棚的消息，是夏天颱風來襲時，一些竹棚被強風吹倒，導致民眾受傷或汽車損毀等。

因此社會上有人認為，竹棚「何罪之有」，也非宏福苑大火主因。

香港天文台前台長、知名評論員林超英近日就在社交平台發文指出，易燃的圍網和發泡膠（保護窗戶的塑膠品）明顯是這場大火的「物質禍首」，「何以被追究的對象竟然是相對不易燒着的竹？」

二陸工程公司師傅陳浩理今天接受中央社記者採訪時也說，不贊成禁用竹棚。他說，目前全球之中，可能只有香港在使用竹棚，竹棚既是香港的建築文化，也是十分有用且較為便宜的材料。

他說，香港竹棚普及，一旦棄用，大批竹棚師傅要失業；再從專業角度看，竹子難以燃燒，即使著火，也只會被燻黑。

他認為，這次宏福苑大火的關鍵，應是圍網及塑膠材料；要防止類似慘劇再度發生，不應禁用竹棚，而是從圍網及塑膠材料著手，包括使用高度防燃性但較為昂貴的圍網，易燃的塑膠材料更要小心使用。

他說，竹棚所以使用圍網，是防止搭棚工人及其他物品從高處下墜，今後若要改善，圍網可以只從一樓開始架設，不要在地上架設，因為工地若然起火，一般從地上開始。

有關竹棚是否禁用，香港社會內部顯然不一致，但最終是否禁用，還有待港府決定。（編輯：陳鎧妤）1141128