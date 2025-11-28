香港宏福苑大火 恐成為史上最大火災索償案

生活中心／綜合報導

香港宏福苑大火，災後理賠也引發討論。據了解，宏福苑業主向"中國太平保險"，投保的大廈財產保險，雖然高達20億港幣，但想要重建卻不一定夠。至於，第三人身傷亡責任險，每一事件1千萬，不限次數理賠，讓香港保險界預估，將成為史上最大的火災索償事件。

宏福苑大火，讓災民家當全燒光，無家可歸，港府宣布，每戶發放1萬元應急補助金，香港特首李家超：「為了即時幫助受影響的居民，我們會在今晚即時派發，每戶災民一萬元的應急補助金。」不過，宏福苑的保險，恐怕更大條，宏福苑總共8棟大樓，但業主投保的"大廈及公共地方財產保險"，才20億港幣，理賠看似天價，但想重建卻可能不夠。另外，"第三人身傷亡責任險"，每一事件1千萬，還能無限次賠償，保險公司"中國太平保險"，將賠慘了。

宏福苑大火恐成香港史上最大火災索償事件 中國太平保險賠慘了！

宏福苑業主向中國太平保險公司投保（圖／民視新聞）

香港國際專業保險資訊協會會長羅少雄預估，這將成為香港保險業，最重大的索償事件，也是史上最大的火災索償事件。因為傷亡人數還不確定，難以估計金額。他也強調，如果保額不夠，得由業主自行承擔。香港特約演員林子幸就在網路上藉機推銷保險，引來不少網友痛批，想發死人財，他趕緊澄清，他只是在個人朋友圈發布。

宏福苑投保的「大廈及公共地方財產保險」，才20億港幣（圖／民視新聞）

新民黨政治人物劉文杰：「歡迎大家回到文民傑新時代頻道，我是劉文傑。」同樣遭到撻伐的還有，親中的新民黨政治人物劉文杰，還在直播上，說"這一切都是泛民主派惹的禍，引來香港網友憤怒，湧入留言痛批，發言抹黑政敵，無恥、冷血。畢竟，宏福苑還有200多人失蹤，應該以救災優先。

