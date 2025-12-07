香港宏福苑大火 慈濟動員發放慰問金

香港宏福苑大火慰問金發放，二天動員志工超過300人次，承擔關懷功能的慈濟志工繆寶珍，先生陳興華在前一天往生，她依舊不缺席，因為這也是先生的遺願，為了圓滿這次的發放，志工以拚命三娘的精神，一一達成。

身為協力組組長，寶珍師姊，二天發放不缺席，先生的叮嚀，她謹記在心慈濟志工 繆寶珍：「他昏迷(後清醒)的時候，第一句就跟我說，你千萬不要為了我放棄慈濟，他就很堅定說我不會連累妳的。」

先生已高齡93歲，身體健康時，兩人一起做慈濟，僅管這幾年，多次進出醫院，掛念的還是慈濟慈濟志工 繆寶珍：「後來他就一個左手不能動，他也是說我現在不能做什麼了，我右手可以抄經 ，他回向慈濟家人 天天抄經。」

愛慈濟法親如家人，發放活動前一天，安祥往生，師姊能懂得他的圓滿成全慈濟志工 繆寶珍：「(跟他說)我現在災難 我慈濟很忙，如果你安心走，我就可以安心做慈濟，後來他就跟一位師姊說我兩天走，師兄現在走了 當下我真的很悲痛，但是我想師兄這麼好 ，成就我了 我就要把握 ，這兩天我能出來 就出來。」

夫妻能同修共行是最大的幸福，陳玉明陪伴先生，動了五次手術，走過昏迷最危急的時刻，僅管視力僅剩二成，只要能出來做志工，彼此形影不離。陳玉明的先生 許毓麒：「我很開心因為她幫助很多人。」

雖然只能靜靜地坐在等待區，這次也發揮了激勵人心的力量。慈濟志工 陳玉明：「(受災戶)他也是他看不清楚，他也是跟師兄一模一樣，也是二成的視力，所以他說我儘量都不出門，我就馬上拉師兄過來跟他聊天。」

陳玉明的先生 許毓麒：「我以後問題解決之後可以做更多。」

二天的發放，志工們各思其職，都希望能為受災的人，多做一點事，甚至膽子也要大一點，頭一次領出上千萬的現金做發放慈濟志工 黃錦秀：「拿出來一百萬一疊，我們就先摸摸看這樣子，現金的申請過程也是很波折的，我們一再跟他們表明這是要，用來做賑災發放急用的，所以銀行才給我們特別的通融。」

一千多戶的訊息通知，一度被誤以為是詐騙而被封鎖，改用電話通知慈濟香港分會職工 謝文達：「他們有時候都會首先電話不接聽，我可能要重覆再打一遍，接通以後會問你是誰，所以有一點困難。」

不簡單，但有心也用心，圓滿了首次超過千人的慰問金發放，讓受災的人，得到祝福，平安的人，更惜福。

