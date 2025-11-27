香港宏福苑大火 承包商「宏業建築」3名高層遭逮！黑歷史全被挖

2025年11月26日下午，香港大埔宏福苑發生大火，延燒7棟大樓。路透社



香港新界大埔宏福苑26日午後突爆發罕見五級大火，火勢在短時間內延燒8座住宅大樓中的7棟，高樓火海宛如煉獄。截至今（11/27）日晚間，已確認有65人喪生。火警原因疑涉工程疏失，承包宏福苑大樓外牆工程的宏業建築工程有限公司3名負責人，今凌晨遭到港警逮捕，宏業的多項黑歷史也被網友翻出。

宏福苑在今年1月通過總值3.3億港元（約13.27億新台幣）的維修工程，由宏業建築承包，價格比當時競標另一家公司多出1.5億港元（約6億新台幣）。惟工程自啟動前即爭議重重，多達1984戶居民被要求在9個月內集資15.6萬至18.2萬港元（約62.7萬至73.2萬新台幣），法團強推進度，還寄送律師信限期7個半月付清；為此有大量住戶抗議資訊不透明。

後續即使居民成功換法團，舊法團已與宏業簽約，工程仍強行展開。如今火災中有七棟被燒毀，先前已有人警示施工使用的「棚網易燃」卻遭到忽視，甚至有政客如區議員黃碧嬌批評質疑者「妖言惑眾」，如今卻付出慘痛代價。

香港警方新界北總區重案組目前已展開調查，證實消防人員在起火大樓外牆發現保護網、保護膜、防水帆布、塑膠布等，疑不符防火標準；未受波及大樓中也被發現，每層電梯大堂窗外竟全被易燃發泡膠包封，不排除為火勢快速蔓延的原因之一。

香港警方今日凌晨在大埔、牛頭角、新蒲崗三地拘捕涉事宏業建築工程有限公司的2名董事及1名工程顧問，年齡介於52至68歲，三人均涉嫌「誤殺」。宏業位於新蒲崗的辦公室同步遭警方搜索，大量文件、電腦等物證被封存帶走，一名男子更被黑布蒙頭押解上警車。

根據《香港01》報導，宏業建築於2004年成立，現任董事為侯華健與何建業；侯華建另外持有7間仍註冊的公司。宏業多年來曾涉及至少數十起工程安全與違規案件，包括2022至2023年間被控未確保棚架由合資格人員檢查，另在寧養台工程中未確保工人在監督下架設、修改、拆除棚架，2023年兩案被判罪成，分別罰款3000港元（約1.2萬台幣）、4000港元（約1.6萬台幣）。

此外，宏業與其分判商過去也曾因違反《建築物條例》遭紀律處分，包括因2012至2014年間兩起工程疏忽，被屋宇署紀律委員會裁定疏忽不當，被禁止承辦小型工程4個月、遭罰款50000港元（約20萬台幣），授權簽署人也被罰5000港元（約2萬台幣）。

網友更挖出，宏業及其分判商自2004年開業至今，曾在全港30多個屋苑中累計遭檢控、警告、命令約140次，其中甚至包含2009年前股東涉賄房協經理而被判刑，多次被勞工處點名違反地盤安全規例等。

此外，有網友早在去年2月20日就於臉書社團「宏福苑居民交流群組」中PO文指出，宏業因多起紀錄處分案未完結，因此小型工程承建商牌照自2023年2月18日起被下架，而其一般建築承建商RGBC牌照雖於2023年12月申請續期，但長達數月未通過審核。

當時屋宇署回應指出，因宏業的授權簽署人未讓委員會信納其適格性，已遭從名冊除名，但由於公司仍有其他簽署人符合資格，因此仍獲續期。

