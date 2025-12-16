香港宏福苑大火「抱雇主孩爬17樓逃生」 外傭災後慘遭解雇

香港大埔宏福苑發生五級火災造成至少160人死亡，不僅多名住戶流離失所，亦衝擊工作的外傭生計。圖／翻攝自臉書香港警察 Hong Kong Police

香港大埔宏福苑發生五級火災造成至少160人死亡，不僅多名住戶流離失所，亦衝擊工作的外傭生計。其中一名來自菲律賓的外傭Vame，在火災期間冒險帶著雇主家中男嬰及其祖母成功逃生，但事後卻遭雇主終止合約。

根據港媒報導，Vame回想火災當日情況仍心有餘悸，她表示，事發時聽到有人拍門呼籲疏散，隨即抱起雇主的男嬰，與其祖母一同從宏泰閣17樓沿樓梯逃生，當時情況相當驚險，「我已經在哭、顫抖，開門後看到其他樓層開始著火，熱浪逼人，有燃燒的東西掉落，還有人尖叫。」

Vame在該雇主家工作近一年，雖然成功保護雇主家人安全，但火災導致持住家嚴重焚毀。事發近兩周後，她被中介通知雇主因財政原因決定解除合約。Vame表示，理解雇主失去家園的困境，但仍感到難過，「我盡力照顧那名嬰兒，我很愛他，但這似乎仍不足夠，被終止合約讓我感覺很傷害。」

外勞事工中心表示，火災後已接觸約80名受影響外傭，並向她們派發約5000元（約新台幣2萬元）緊急援助金，同時提供基本生活物資及臨時住宿支援。中心社區關係主任唐曉昕指出，部分雇主因仍在尋找合適居所，暫時無法與外傭同住，中心因此安排臨時庇護，「我們提供衞生用品、基本食物、更換衣物，若有住宿需要，亦會安排臨時住所。」她補充，不少外傭對未來工作感到不安，擔心雇主未必有能力繼續聘用，希望盡快找到長遠工作出路。

事件在網上引起激烈討論，有網民批評雇主做法欠缺人情味，認為外傭在危急關頭救助家人，理應獲得更多體諒；亦有人表示理解雇主的無奈，指出失去固定居所後，或未能符合聘請外傭的條件，亦未必有能力支付薪金，形容事件屬「兩難局面」。

而香港政府早前也宣布，將向在火災中協助逃生的外傭發放每人2萬元（約新台幣8萬元）慰問金，相關團體亦於聖誕前夕向受影響外傭派發物資包及行李箱，協助她們應對暫住生活。



