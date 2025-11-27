社會中心／綜合報導

香港大樓宏福苑的火警意外，現在被查出有兩大疑點！大樓外牆使用的保護網、塑膠布、防水布，起火速度比符合規格的材料更為猛烈外，還發現某些大樓的窗戶、通風口被貼上易燃保麗龍板，香港保安局也認為是極度不尋常的工法。承建商"宏業建築"三名高層被以"誤殺"罪名逮捕，進一步調查；公司也被起底是中資企業。

大樓被巨火吞噬，消防人員急著撲滅火勢，宏福苑社區現在燒出工安問題！因為火勢蔓延快到很不合理，懷疑與外牆的保護材料有關。

廣告 廣告

香港宏福苑大火「提兩大疑點」 保安局：工法極度不尋常

香港宏福苑大火「提兩大疑點」 保安局：工法極度不尋常。（圖／民視新聞）前香港議員 巫堃泰：「他們一直在抱怨大樓維修程序和管理不當，有好幾次他們看到施工人員用保麗龍來遮蓋窗戶，而保麗龍是極度易燃的。」

香港警方認為有兩大疑點。第一，大樓外牆使用的保護網、塑膠布、防水布，起火後延燒的速度，比符合規格的材料更猛烈，助燃性強到"不合常理"，疑似還是中國製不合規產品。第二，某些大樓玻璃還有部分通風口，被貼上"保麗龍板"，遇熱易融、易燃，是"極度不尋常"的工法。

香港保安局長 鄧炳強：「著火後的蔓延程度，比一些合規格的物料還要猛烈和蔓延的快，我們覺得這不尋常。」

香港宏福苑大火「提兩大疑點」 保安局：工法極度不尋常

香港宏福苑大火「提兩大疑點」 保安局：工法極度不尋常。（圖／民視新聞）警方朝刑事方面展開調查，以"誤殺"為由逮捕三名承建商主管。承建商"宏業建築"，更被起底有"中資背景"。香港中科監察潘焯鴻更發文，說曾多次向消防處、勞工處投訴，宏福苑疑似使用不合格的外牆保護網，但官員始終不理會，質疑包庇承建商。

香港特首 李家超：「房屋局的獨立審查組，會針對建築物的外牆保護材料，是否符合認可的阻燃標準進行調查，採集樣本做化驗。」

究竟宏福苑外牆材料出了什麼問題？香港市民都在等一個清楚交代！

原文出處：香港宏福苑大火「提兩大疑點」 保安局：工法極度不尋常

更多民視新聞報導

最新／險列入民眾黨不分區！中配徐春鶯涉詐欺等罪 法院裁定收押禁見

香港大火死傷慘重 奧斯卡影后黑底白字心碎發聲

台中豐原五口命案再開庭！檢方「這10字」感動家屬

