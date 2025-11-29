香港宏福苑大火 政府降半旗3天 英王寫信給港人打氣
香港大埔宏福苑發生嚴重大火死傷慘重，當局為了悼念罹難人士宣布全港政府建築物，今天(29日)起為期3天降半旗，同時行政長官一大早現身總部默哀，而降半旗期間不但會取消娛樂活動也將在18區設弔唁處，供市民簽署弔唁冊。
香港宏福苑大火造成重大傷亡，全港陷入哀悼氛圍。香港政府自星期六至下星期一降半旗致哀，所有政府建築物及設施，包括駐境外辦事處均會降半旗。政府官員取消非必要公開活動，政府舉辦及資助的娛樂慶祝活動也將取消或延期。英國國王查爾斯發表慰問訊息，表達對罹難者家屬的關懷。民政事務總署已在全港18區設置弔唁處，供民眾表達哀思。
週六清晨近8點，香港政府總部前舉行莊嚴的悼念儀式，大批身穿黑色西裝的人士，包括行政長官李家超，在政府總部前閉眼低頭默哀三分鐘，悼念宏福苑大火的所有罹難者。政府總部前的旗幟降至半旗，表達全城的哀悼之情。
全港各政府建築物及設施，包括特區政府駐境外辦事處，從星期六至下星期一期間都會降半旗致哀，向這場慘重災難的受害者表達敬意。此外，政府主要官員會取消非必要的公開活動，所有由政府舉辦及資助的娛樂和慶祝活動也會按情況安排取消或延期。原定的殘奧閉幕式和聖火傳遞活動已經取消，改以簡易的方式進行閉幕。
英國國王查爾斯得知這場悲劇後，也發表訊息向香港市民表達深切慰問。他表示自己與妻子對這場火災深感悲痛，並向失去親人的家庭致以慰問，同時也關心那些受到驚嚇和不安的民眾。查爾斯還感謝緊急服務人員展現的勇氣，以及社區成員之間的互相扶持。
在事發現場附近，許多市民自發前來悼念，擺放了一束又一束的鮮花，並聚集在現場閉眼低頭默哀祈禱。一位前來獻花的民眾表示，這場悲劇令人心痛，看到這麼多人一下子失去家園，真的讓人心碎。
香港民政事務總署已宣布在全港18區設置弔唁處，開放時間為早上9點至晚上9點，提供市民簽署弔唁冊，讓大家能夠表達對罹難者的深切悼念。這些弔唁處成為市民表達哀思和團結的場所，展現了香港社會在面對災難時的凝聚力。
