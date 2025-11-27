香港宏福苑大火／文化遺產成幫兇？「竹製鷹架」2個月內又釀災 專家批港府制度腐敗

香港大埔「宏福苑」進行大整修，多棟樓外牆包覆被當地視為文化遺產「竹製鷹架」，但昨（26）日卻爆發5級火警。圖／取自東方IC

香港「大埔宏福苑」進行大整修，多棟樓外牆包覆被當地視為文化遺產「竹製鷹架」，但昨（26）日卻爆發5級火警，截至今晨火勢仍未完全撲滅，目前已釀44死、279人失聯，而這也是2個月內香港第2次因竹製鷹架起火釀災。對此，香港知名建築工程商人潘焯鴻痛批，香港棚架火警接連發生，是腐敗、監管失靈與官員卸責的系統性危機。

不到2個月！「竹製鷹架」釀第2起火災

根據港媒報導，昨日爆發的五級大火，是香港在不到2個月內第二宗與「竹製鷹架」相關的重大火災，10月中旬，中環商業區一棟高層建築亦因外牆竹棚架起火而引發大型火警，官方初步研判可能與煙蒂引燃有關，當時雖沒有造成重大傷亡，但仍有4人輕傷送醫。

香港採用竹製鷹架進行大樓維修已行之有年，事故亦時有發生。然而，竹棚架長期被視為本地文化象徵與建築工藝遺產，特區政府更訂立《竹棚架設計及搭建指引》，明確要求外牆保護網必須採用阻燃物料製造，但業界人士透露，阻燃網的成本幾乎是普通圍網的兩倍，為節省開支，一些承辦商仍選擇使用未經阻燃處理的材料，成為火勢迅速延燒的重要隱患。

目前兩宗火警接連引發社會對竹棚技術安全性的強烈質疑，有聲音呼籲政府重新審視監管制度，避免在文化保育與施工成本之間，以公共安全作為代價。

竹棚火警連發！香港建築師批「港府制度腐敗」

對於「竹製鷹架」釀災一事，潘焯鴻表示，近5年香港外牆棚架火警愈趨頻繁，且規模不斷升級，若大眾仍把火警視為偶發事件，那麼香港罕見的五級火警「宏福苑大火」，已經徹底擊破這個幻想。

他進一步指出，建築工地普遍使用的棚綱、塑膠圍網存在重大可燃隱患，而政府部門多年拒絕正視問題。他直批，這個潛在炸彈正是制度腐敗與監管失效的結果，認為消防處處長楊恩健與勞工處處長陳穎韶對近年的3宗重大棚架火警應負重大責任。

文化遺產成幫兇？「竹製鷹架」2個月內又釀災，香港建築師批「港府制度腐敗」。圖／取自東方IC

近年3宗重大棚架火警：從四級到五級的大災難

1.2025年11月26日—大埔「宏福苑」外牆棚架大火（5級）

這場大火是香港歷史上規模罕見的五級火警，整座大樓外牆被密集竹棚架與綠色塑膠棚網包覆，火勢沿着外牆急速垂直與水平蔓延，大量居民被困，消防需大規模疏散。這次災難直接把「棚網是否阻燃」的問題推上檯面。

2. 2025年10月18日—中環「Chinachem Tower」外牆棚架起火（升級火警）

商業大樓外牆翻修時突發火警，棚架與棚網在短時間內被引燃，火舌沿高層延伸，街區一度被封鎖。

3. 2023年3月3日—尖沙咀摩天樓外牆棚架大火（4級）

這宗火警曾經震驚全港，亦是近年香港罕見的四級火警，外牆棚架與綠網全面燃燒，火勢沿建築外皮向上蔓延，濃煙覆蓋整條彌敦道。

潘焯鴻分析，這3宗火警都有一個共同點，「每一次火勢都在外牆棚架與塑膠棚綱上快速蔓延，助長成大型災害」，他認為「這不是巧合，而是可燃材料、劣質棚網、制度腐敗與監管崩壞的必然結果。」

大埔「宏福苑」大火是香港歷史上規模罕見的五級火災。圖／取自東方IC

文化遺產成火海幫兇？何謂「竹製鷹架」？優缺點一次看

「香港竹製鷹架」（廣東話常稱：竹棚、竹棚架）被視為「非物質文化資產」，是一種以「竹子」為主要材料搭建的外牆工作平台與支撐架，工人在建築、維修或裝修外牆時會站在竹架上作業，香港是世界上少數仍在高樓上大規模使用竹鷹架的地方之一。

竹製鷹架不僅廣泛應用於新樓房的建造，每年亦用於翻新數以千計歷史悠久的唐樓。由於其 輕便、柔韌且能適應不規則外牆的特性，長期被視為香港建築業不可或缺的建材。

而這項傳統技術近年也面臨安全與耐久性質疑， 竹材雖以柔韌度見稱，能在強風下吸收震動，但其天然材質亦伴隨風險，包括易燃、易受潮腐爛和長期使用後強度下降等問題。 在高樓密集、施工空間狹窄的香港，一旦發生意外，工人及住戶安全都可能受到威脅。

竹製鷹架被香港視為「文化遺產」，是世界上少數仍保留此項傳統建築技術的國家。圖／取自東方IC

香港發展局：3月起50%需要使用「金屬腳手架」

部分翻新工程為加快進度或節省成本，使用的竹材未必經嚴格檢驗，加上圍網及尼龍繩亦可能具有易燃性，火災或高空墜落風險不容忽視。香港發展局3月也宣布，新建的公共建築項目中，50%需要使用金屬腳手架，以保護工人安全，並符合「發達城市」的現代建築標準。



