香港宏福苑大火／朱立倫盼香港社會盡快走出陰霾 北市議會默哀一分鐘致意

香港新界大埔宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火警，截至目前已造成至少44死、56傷。（圖／取自東方IC）

香港新界大埔宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火警，截至目前已造成至少44死、56傷。國民黨前主席朱立倫今（27日）說，過去台灣發生災難，香港朋友也因為良善而支援台灣，如今也希望香港社會盡快走出陰霾，恢復正常生活。

「為香港祈福，安全是所有發展的基礎。」朱立倫今說，看到昨日香港大埔發生的嚴重火災，造成多位市民受傷甚至不幸罹難，他的心情十分沉重；安全是所有經濟、社會活動的基礎，沒有安全穩定的環境，一切的發展都將成為空談。

朱立倫表示，在這個艱難時刻，不論身處何地，都應團結一致，為傷者祈求早日康復，為逝者祈求安息，過去台灣發生災難，香港朋友因為良善而支援台灣。此刻更希望香港社會能盡快走出陰霾，恢復正常生活、繼續閃耀為那自由綻放光芒的東方之珠。

國民黨立院黨團也表示，天佑香港、香港平安，為往生者哀悼，為傷者祈福。要為在火災中往生的香港罹難者致上最誠摯的哀悼，更希望失蹤的朋友們能平安脫困，希望大火能在最短時間能撲滅。

台北市議會今日總質詢時，國民黨議員李明賢也說，希望能代表國民黨團，先行全體默哀，隨後在市長蔣萬安同意下，5名國民黨議員起立，並在議長戴錫欽裁示下，包含市府全體官員在內，起立默哀一分鐘。



