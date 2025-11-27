香港宏福苑大火／棚網燒光光傳統竹棚卻沒事？ 民眾疑「中國製新網」是元兇

棚網燒光光傳統竹棚卻沒事？民眾疑「中國製新網」是元兇。圖／翻攝自Theads@ccheung5464、東方IC

香港大埔「宏福苑」昨（26）日發生五級大火，造成至少44死悲劇，更有1名消防員不幸殉職。對此，有名住戶透露，遭大火燃燒殆盡的「棚網」曾在2個月前遭颱風吹落，隨後便換上新網，質疑新網可能「不合規」，才導致悲劇發生。

「宏福苑」大火燃燒7棟建築，消防人員目前還在搶救當中，其中不少人將這場火警矛頭指向香港裝修使用的「傳統竹棚」，以及外牆裝設的「棚網」。其中更被發現，每層樓都被易燃的發泡膠緊密包裹，懷疑可能是讓大火迅速延燒的主因。

廣告 廣告

根據《香港01》報導，住在率先起火的「宏昌閣」的鄧姓住戶表示，兩個月前颱風曾把棚架外的防護網吹走，隨後便換上了新的網子，「換網後未有留意新網用的物料是否合規」。不過他也強調，現在最關心的還是搜救工作，希望能早日尋獲失聯人士。

一名網友也貼出火災現場照片，表示「中國製安全網燒掉了，香港傳統竹棚還在」。畫面可見，高樓中原本覆蓋在竹棚外的棚網幾乎燃燒殆盡，竹棚似乎不受影響，與僅存的火苗共存。

香港傳統竹棚完好如初，棚網卻燒光光。圖／翻攝自Theads@ccheung5464

中科監察主席、建築工程師潘焯鴻也在臉書發布2024年一段「燃燒棚網」的影片，可見火苗在網子上不停竄燒，最終散落一地。

他表示，棚網並不如政府單位所言的「防火」或「不助燃」，呼籲相關單位應該進行檢驗，確認建商是否偷工減料使用不合規的棚網，若查證屬實，也應追究責任，並將所有棚網換成安全材質。

棚網安全性引起民眾疑慮。圖／翻攝自潘焯鴻臉書

另一名網友也貼出燃燒棚網的影片，結果竟截然不同，即便將棚網直接放到大火上，僅有發黑，卻沒有明顯破損，讓他直呼「香港標準的棚網根本不會燒起來」。

有民眾實測香港合格的棚網，根本無法起火燃燒。圖／翻攝自Threads @phantom_nvisible

貼文曝光也引起民眾熱議，紛紛怒批「所以是人禍」、「中國貨便宜」、「政府督導不周，香港政府官員難辭其咎」。



回到原文

更多鏡報報導

香港宏福苑大火／男星林子幸趁機賣保險挨批「賺死人財」 本人心痛發聲：遭誤解

香港宏福苑大火／7棟大樓延燒至少44死...成香港史上最大火 時間軸一次看

香港宏福苑大火／住戶疑棚網破舊釀災 投訴工人吸菸竟遭回「火災風險低」