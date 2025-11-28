香港宏福苑大火 楊千嬅演唱會調整內容照辦 港網轟：眼中只有錢

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

香港宏福苑大火死傷慘重，搜救行動仍在持續，許多在港的娛樂活動紛紛喊卡，但港星楊千嬅29日的演唱會照開，不過將有3大安排回應災情，包含取消贈送花籃、捐贈首場收益和周邊產品盈利，及調整演出內容，將取消原定的煙火特效，盼以實際行動回應社會需要，但大批香港網友卻不買單，開轟到現在還只想賺錢。

主辦團隊在臉書公告，原定於本月29日起於紅館舉行的一連六場《楊千嬅Live MY LIVE 2025演唱會》，經與團隊慎重商討後，因檔期與製作限制無法調整，加上許多來自世界各地的歌迷已為此行安排機票與住宿，幾經思量，演唱會將如期舉行，並出以下安排，分別是呼籲所有圈中友好與歌迷，將原定用於購買花籃的款項，轉捐至「東華三院」等本地募捐平台作救災用途；首場演唱會收益，以及六場演唱會的周邊產品全數盈利，將撥捐東華三院，支援火災救援及災後重建工作；取消原定的煙火特效，並對部分演出內容進行調整，以合適狀態與各位相聚，透過音樂傳遞溫暖與力量。

主辦團隊表示，音樂能療癒人心，也能匯聚力量。主辦機構、楊千嬅及全體演唱會團隊衷心感激大家理解及支持，並期盼與各位一同以愛與行動，為受影響的市民送上最實質的幫助與祝福。願大家平安，並在文末附上捐款詳細資料。

不過，公告一出，卻引來不少網友怒轟，「這次災難已經是國難，身為一名香港人和公眾人物應該帶頭行動。賺到錢也用得不安心，醒醒吧」、「特高娛樂真的很垃圾，去年五月天在中環海濱的演唱會開場前下大雨，安排得超級混亂，現在嬅大媽演唱會又堅持開，真的讓人很無奈」、「真的是哪個公關天才幫他想出來的。公關團隊應該很討厭他才會這麼害他」、「你想笑着來看表演，還是別人笑着來看你，坐飛機來看你……？災難也要顧及他的感受？你只是懶得退錢吧」、「果然…眼中只有錢」、「捐一次而已，不要捐了！假人假意」、「香港這種情況，大部分活動主辦單位都宣佈取消。誰有心情看演出？」但也有人則表示支持。

