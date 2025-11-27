香港宏福苑大火／歌神是大埔居民！心痛曝「手寫信」急籲各界救援

許冠傑深夜發出手寫信願天佑香港。翻攝許冠傑臉書

香港新界大埔宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火警，火勢迅速蔓延，截至目前已造成至少44死、56傷，且仍有逾200名居民失聯，救援行動持續進行中。家住大埔的香港歌神許冠傑，昨深夜於社群發表一封手寫信，沉痛表達對災情的關切。

許冠傑寫道：「我是大埔居民，對這起意外感同身受。希望各界支持，集中協助消防處救援！天佑香港！」字句間充滿對罹難者與受困居民的祈願。根據《星島頭條》報導，許冠傑原訂今日出席大型舞劇《〈武道〉李小龍的有法與無限》記者會，主辦單位亦因火警事故宣布取消活動。

據香港媒體報導，火警發生於擁有近2000個單位的大埔居屋「宏福苑」，截至今日凌晨，事故已造成至少36人死亡、7人危殆，多名傷者分送至各大醫院治療，其中一名年僅37歲的消防員在救火期間殉職，令人不勝唏噓。據了解，目前仍有逾200名住戶失聯，現場滿目瘡痍，災情極為慘重。

許冠傑已取消27日原訂工作行程。翻攝許冠傑臉書



