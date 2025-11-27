香港宏福苑大火 民進黨與蕭美琴祈福願傷亡降到最低

（中央社記者溫貴香台北27日電）香港新界大埔宏福苑昨天發生大火，民進黨今天表示，民主進步黨與台灣各界共同關注，向死者致哀，也為香港祈福。副總統蕭美琴也提到，為香港民眾祈福，願傷亡降到最低，大家平安。

香港新界大埔宏福苑昨天發生大火，截至今天清晨6時，已造成44人死亡，58人受傷，279人失聯。警方拘捕3人，為宏福苑維修工程的工程公司董事及顧問，均涉嫌誤殺。警方不排除有更多人被捕。

民進黨今天在臉書發文表示，香港新界大埔昨晚發生重大火災，民主進步黨與台灣各界共同關注，向死者致哀，也為香港祈福。

民進黨提到，總統賴清德也在社群平台X發文表示：「此時此刻，讓我們一起為香港祈福。我要為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯的慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者。」

民進黨表示，副總統蕭美琴也在社群平台X發文提到：「為香港民眾祈福，願傷亡降到最低，大家平安。」（編輯：黃國倫）1141127