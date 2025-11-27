香港宏福苑大火！消防專家曝烈火延燒關鍵

▲香港宏富苑大火釀成嚴重傷亡，消防專家林金宏稱這起事件「絕對不是單一原因造成」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔「宏福苑」26日發生嚴重火警事故，截至今（27）日目前為止，已造成44人死亡、279人失聯，引起疑似未使用阻燃功能的防護網、煙囪效應等討論，消防專家林金宏也認為，這起事件「絕對不是單一原因造成」，包括像是前端發現與處置、施工現場有大量可燃物、外牆施工型態與風勢，都是不可忽視的關鍵「我相信它在前期處置上面，一定有瑕疵也有缺陷，這個可能要等進一步的調查」。

林金宏根據過往經驗指出，許多「施工中建築物」的火災，都是一開始只是小火卻沒有被成功撲滅，或者施工區域堆放大量易燃物，卻沒有做好防護與清理，而實務上常見的情況是一開始小火它滅不掉，或者是它在施工的時候，它這些施工區域有很多易燃物品的時候，它沒有用防火布把它蓋起來，或者是沒有把它清好，所以這些都是問題；再來施工外牆的可燃物與配置，確實和這次火勢往上擴大有關「第二個原因，是因為現場可燃物很多」，再加上風勢也可能是延燒多棟建物的重要因素，林金宏說「今天風把一些火或者一些本來就已經引火燃燒的這些碎片，吹到另外一棟，造成它整個火勢的蔓延」。

廣告 廣告

林金宏認為，討論度很高的外牆防護網，可能已經沿用了幾十年，但過去都沒有發生過類似意外，而且以他目前了解「法律並沒有這樣子的規定」因此，對於是否因為這一次事件就立刻做出「一定要防焰」的要求，林金宏坦言「我覺得這是一個值得探討的課題」，反而更該回頭檢視火勢為何有機會快速變大，像是施工廠商教育訓練有沒有出問題？未來現場施工的時候應該設置哪些消防設備「我認為這才是正本清源的做法」。

林金宏最後強調，與其急著替事件「找一個聽起來合理的單一原因」，不如冷靜等待調查結果，並從前端的教育訓練、施工管理到民眾日常防災知識，真正找出可以避免下一次悲劇發生的關鍵。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

香港大火疑點多！廉政公署出手 成立專案小組查維修工程是否涉貪

香港「宏福苑」大火奪44命 專家推敲火勢延燒不停關鍵：為了省錢

影／最新空拍！飛機上見香港大火「濃煙衝天」燒隔夜仍見火光