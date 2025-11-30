香港宏福苑大火／港男要求徹查火災！提「4大訴求」破萬人連署遭國安處逮捕

港男要求徹查火災發起「4大訴求」連署，遭到國安處逮捕。示意圖／東方IC

香港宏福苑26日發生大火，一共造成至少128人死亡悲劇，至今仍有上百人失聯，一名香港男子關文強（Miles Kwan）在網路上發起連署，要求香港政府安置災民、成立獨立調查委員會、審視工程管理制度，以及追究政府官員相關責任，昨（29）日被認為違反《煽動罪》慘遭逮捕。對此，駐港國家安全公署表示，堅定支持香港政府嚴懲男子「以災亂港」的行為。

根據《香港01》、《香港自由新聞》等港媒報導，26日大火後，關文強自稱「大埔宏福苑火災關注組」，在網上提起4大訴求並發起連署，包含「繼續支持受災居民，確保妥善安置」、「成立獨立調查委員會」、「重新審視工程監管制度」、「全面追究監管書屋，問責政府官員」，並在28日晚上到大埔墟站發傳單，據傳已有上萬人連署。

關文強28日受訪時表示，政務司司長陳志遠於災後提出「淘汰竹製鷹架，轉用金屬鷹架」一說，認為他試圖轉移災民關注焦點，於是在網路上發起請願，要求政府嚴格審視此次火災監督責任。

然而，香港警方卻在昨（29）日以「涉嫌煽動」將男子逮捕，有關宏福苑大火連署已停止，「大埔宏福苑火災關注組」也遭關閉。據悉，《煽動罪》在2024年已由最高兩年有期徒刑，加重至7年有期徒刑。

中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署（簡稱駐港國安公署）發表聲明，指出有心人士趁著大火救災期間，「惡意攻擊特區政府救援工作」，甚至企圖讓香港重回「修例風波」（《逃犯條例》）亂局，「堅定支持香港特區依法嚴懲『以災亂港』行徑。」

國安公署發言人警告，有些人「故技重施」，打著「為民請願」名號撕裂社會，堅定支持香港特區毫不手軟依法打擊「以災亂港」行徑，懲治危害國家安全的行為和活動，「堅決反制任何外部勢力的插手干預。」

導致大火悲劇發生原因受到外界關注，香港保安局局長鄧炳強曾指出，根據掌握到的消息，「起火點是在宏昌閣低層外的圍網，隨後燃燒到發泡膠板」，導致火勢迅速向上蔓延。然而，建商是否有「偷工減料」，以及相關政府部門是否有「督導不周」的情況，仍有待進一步調查釐清。



