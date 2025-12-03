香港宏福苑大火 港警：已完成7棟大樓搜索、罹難者增至159人

香港宏福苑大火中，社區8棟大樓僅「宏志閣」倖存。該棟住戶12月3日獲港府允許，返回家中收拾物品，圖為一名住戶在義工幫忙下推著行李箱。路透社



香港大埔高樓住宅宏福苑11月26日發生大火，罹難者3日增至159人。港警表示，已完成火場的7座大樓搜索工作。

綜合港媒報導，罹難人數2日上調至156人，港警於3日下午再發現3具遺體，增至159人。罹難者中有140人已由家屬確認身分，另19具遺體仍待確認。

另外，目前仍有31人失聯。

受傷民眾有79人，其中37人仍在住院治療，包括4人危殆、9人嚴重、24人穩定。

宏福苑社區共8棟大樓，唯一倖存的「宏志閣」，在大火時外牆防護網一度遭波及起火，火勢很快被撲滅。宏志閣居民3日在港府安排下，返回家中收拾個人物品。

港府自3日開放兩天，讓宏志閣居民返回家中拿取重要物品。每戶僅能返回大樓一次，限2人同時進出，停留時間限一個半小時。

