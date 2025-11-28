香港宏福苑大火／火災5狀況最致命！醫揭「3逃生守則」：濃煙比火更可怕
香港大埔宏福苑大樓26日發生大火，目前累計已94死、逾70傷，仍有200人失聯，消防人員將對7棟大樓進行破門搜救，確保無人受困。對此，醫師黃軒指出，如果大樓發生火警，真正致命的不是火，而是煙。他提醒火災時切勿跑去廁所、跳樓，也不要回家拿東西。
香港宏福苑大樓發生大火造成至少94死，醫師黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發布貼文，表示火災中真正奪命的不是火，而是煙囪效應、毒氣、熱衝擊、迷路、恐慌短路等狀況。
為何逃不出火災現場？醫：濃煙比火更可怕
1、煙囪效應：大樓火災時，熱煙像被吸上去一樣往上狂衝。速度可達2至5m/s，樓梯間、電梯井就像是巨型煙囪，樓越高反而越危險。
2、吸一口煙=化學地獄：最致命的不是黑煙，而是毒氣。一氧化碳（CO）會搶走血紅素，讓人體明明有氧卻像缺氧；氰化氫（HCN）是塑膠燒出來的氣體，吸入會導致細胞瞬間「無法用氧」。另外，有80至90%的火災死亡者，血中同時出現CO+HCN。
3、熱衝擊比燒傷更致命：60°C空氣吸1分鐘就會昏、150°C吸兩口氣道直接燒壞。另外，火災發生時的天花板可能有700°C，但地面只有40°C因此建議要貼地爬行。
4. 濃煙2分鐘讓人完全迷路：一旦發生濃煙就會讓視線變黑，導致找不到出口。研究發現，火災有70%的人會跑回火源方向，真正的死因常是迷失方向。
5、火災時大腦會短路：恐懼會導致人暴衝、喪失判斷力。黃軒指出，火災時切勿跑去廁所、跳樓、回家拿東西。
黃軒表示，火災發生時不要搭電梯，電梯內部可能會有毒氣，也要記得關防火門，若沒關整層樓就會充滿毒煙。另外，也要小心閃燃現象，如果房間已經達到500°C，可能會導致所有物品瞬間起火。
他也透露救命的3個原則，第一點是要避免吸煙，貼地、濕毛巾僅延緩數十秒；第二步是關門，可擋煙與熱5至20分鐘。如果逃不出去就原地密閉，躲在避難層、防煙室會比亂跑安全。
香港宏福苑大火94死 預計今早完成破門搜救
香港宏福苑大火目前已造成94死、70傷，目前仍有超過200人失蹤。香港消防處副處長陳慶勇指出，已經大致上完成滅火，除部分建築還在救火外，有部分地方出現翻燒狀況，因此在進行灑水降溫，以防止死灰復燃，火勢預計很快就能完整撲滅。消防人員預計對大樓的逐個房間進行破門搜救，以確保無人受困，行動預計會在今早完成。
消防處副處長陳慶勇表示，最先起火的地方是宏昌閣，火勢迅速蔓延到其他大樓，消防隊抵達時鷹架、保護網已經起火。主要死傷者都集中在火勢猛烈的宏昌閣、宏泰閣，生還者則分布在不同大廈。陳慶勇指出，在其他大廈的窗戶發現有發泡膠板包封的狀況，日後將在完全滅火後成立小組調查，「這些聚苯乙烯板極易燃，火勢蔓延非常迅速」。
香港消防員吐心聲：這場火災是人禍
另外，一名香港消防員在臉書自白指出這場慘劇實際上是人禍，他表示，棚架、圍網變成導火線，理論上這些都應該進行阻燃處理，但是由於成本相差近5成，可能有人貪圖便宜使用普通的保護網，所以火勢才會蔓延迅速。他接著指出，家中的家具、雜物燃燒後會產生一氧化碳有毒氣體，可能導致人昏迷，被濃煙嗆死、毒死。
最後，火場溫度過高、棚架仍在坍塌，有2、3棟的大樓火勢很嚴峻，溫度高到消防員也進不去，只能請居民用濕毛巾堵住門窗，消防員再從樓頂救援。無奈消防員也是普通人、體力有限，拚盡全力也有救不回來的人命。
更多鏡報報導
變態官員飲料下藥！逼女求職者「當面小便、尿褲子」 作案手法曝光
68歲翁遭紅火蟻叮咬！10幾秒爬滿全身 全是「院子1物」惹的禍
每天狂吃1萬大卡！健身網紅睡夢中「心臟驟停」猝死 享年30歲
其他人也在看
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
影/台中土地公廟全燒光是「2屁孩縱火」！主委欲哭無淚
台中市西區鄰近某公園旁的一處土地公廟，是該區的信仰中心之一，昨（26日）晚間10點38分左右不明原因猛烈狂燃，最後整間廟全燒光，土地公神像跟廟內所有裝潢通通付之一炬，經調查是人為縱火，2名嫌犯竟然年僅10歲、13歲。中天新聞網 ・ 22 小時前
香港大埔宏福苑世紀大火！延燒多棟原因曝
[NOWnews今日新聞]香港大埔住宅大樓宏福苑今（26）日下午發生嚴重火災，傍晚升級至最高等級的五級大火，目前已知造成至少13人死亡與16人受傷，一名37歲消防員罹難，許多住戶告訴港媒，事發當下爆炸...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
香港大火奪命！「16歲女失聯」家屬急衝現場找人 最後訊息曝光：好辛苦
香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，許多居民的家園被焚毀，大火延燒超過一天，當地消防處透露，目前死亡人數上升至94人、76傷，另有約300人失聯，警消預計今（28）日完成7座大樓「爆破搜索」。其中一名16歲黎姓女學生與70多歲祖母、叔叔同住在宏泰閣1605室，至今仍未尋獲，讓家屬心急如焚，不停在網路上發文請求協尋。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
影／香港大火慘！民眾淚訴「全家都在裡面」
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火延燒超過15小時，仍未完全撲滅，香港政府在稍早的直播中表示，預計救援行動至少要持續至27日黃昏，已知44人死亡、多名傷者傷勢嚴重。遭逢重大危機之際，不少香港...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
香港大火／惡火吞7棟樓...唯獨善良沒被燒掉！民眾凌晨扛物資守護避難所 他淚：真的好喜歡這地方
這些人用行動撫慰災區！香港大埔宏福苑昨（26日）午後爆發超大規模火災，8棟住宅中竟有7棟陷入火海，現場爆炸聲不斷、黑煙直竄天際，震撼全港。目前已造成 55人死亡、72人受傷送醫，失聯人數近300名，災情仍持續擴大。然而，在滿目瘡痍的夜裡，避難所出現另一幕截然不同的景象——大量市民自發搬運物資到凌晨，溫暖的互助畫面感動無數網友：「香港，我真的好喜歡這個地方。」鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
香港大火／宏福苑大火！37歲消防員殉職7人傷 黃秋生4字留言為香港消防打氣
香港新界大埔區宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火災，多棟大樓被焚毀，造成重大傷亡。一名參與救援行動的37歲消防員不幸殉職，另有7名消防人員受傷；因事故嚴重，消防當局將火警列為5級（最高級）緊急事故。消息傳出後，香港演員黃秋生也在臉書發文，向前線救災人員表達敬意與哀悼。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
香港大火奪命！關詩敏「外婆家也在宏福苑」悲喊：太無力了
香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，眾多居民的家園被焚毀，大火延燒超過一天。消防處透露，死亡人數上升至94人、76傷，另有約300人失聯。歌手關詩敏也感嘆，媽媽是香港人的她，外婆家恰巧宏福苑，直言「太無力了」。三立新聞網 setn.com ・ 24 分鐘前
影/香港宏福苑千戶社區惡火已奪4命 37歲消防員衝地下室罹難
香港新界大埔的住宅區宏福苑一帶26日下午發生嚴重火警，自下午2時51分至晚間6時22分，火勢達到最嚴重的5級，目前已致4死7傷，其中1名死者為37歲消防員，據稱還有民眾受困建物內。中天新聞網 ・ 1 天前
台灣最嚴重火災！37具焦屍堆疊窗前 救災隊員當場嘔吐、手腳發軟
香港新界大埔的「宏福苑」社區昨（26）日下午發生了五級火災，火勢之猛烈，社區內8棟公寓大樓，已有7棟逾30層樓被烈焰吞噬，火光映紅夜空，延燒逾16小時仍難以完全撲滅，目前已經造成至少44死、45人輕重傷、超過200人失蹤，是香港歷史上第二大火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影/北投人氣冰店「水龜伯」旁驚見大火！「濃煙狂竄」60勇消灌救
台北市北投區的人氣冰店「水龜伯」旁，今（27日）清晨發生公寓大火，居民嚇壞趕緊逃生，警消獲報共出動60人灌救，24名住戶狀況也曝光。中天新聞網 ・ 23 小時前
萬華雙和市場大火 7旬翁全身燒燙傷緊急送醫｜#鏡新聞
台北市萬華區雙和市場旁一處民宅，27日晚間7點多發生火警，疑似是家中的室外機起火，大火瞬間延燒，警消獲報後到場，救出一名70多歲的男子，全身都有燒燙傷的傷勢，意識清楚被緊急送往醫院救治。鏡新聞 ・ 1 小時前
蕭美琴震撼發聲了！香港驚傳歷史級大火 至少44死、上百傷亡失蹤
即時中心／高睿鴻報導香港昨（26）晚驚傳罕見大火，位於新界大埔的「宏福苑」大樓，出現17年來首宗「5級大火」，直至現在仍未能完全撲滅；目前已知至少44人死亡、58人輕重傷，其中15人命危、另外還有上百人失蹤，甚至有消防員不敵惡火，於救援時不幸罹難。對此，副總統蕭美琴也迅速發聲，表示她已在新聞看到，香港多棟住宅大樓發生嚴重火災，「畫面讓人震驚與心疼」；她呼籲民眾，共同為香港民眾祈福，願傷亡降到最低、大家平安。民視 ・ 1 天前
香港大火／5級火「奪94命」！亡者「脖掛黑牌」被抬出
國際中心／江姿儀報導香港新界大埔區26日下午驚傳重大火警，「宏福苑」住宅區突發大火，火勢猛烈延燒7棟建築，當局隨即將警報升級為最高等級的「五級火警」。今晨5時左右宏道閣傳出起火，目前已經撲滅，消防員繼續在各火場灑水降溫，以防復燃。截至今（28日）上午6時，死亡人數攀升至94人（其中包含一名消防員）。民視 ・ 1 小時前
香港大火／宏福苑「7大樓連環燒」！死傷人數再攀升 火光照亮夜空網驚如世界末日
香港新界大浦區的住宅屋苑「宏福苑」今（26日）下午3點左右發生火警，火勢迅速蔓延至7棟大樓，火警程度上升為五級，住戶們急忙逃生，但截至晚間8點仍傳出已有13人罹難，其中有1名消防員不幸殉職。搜救人員在入夜後持續灌救，然而熊熊烈焰仍持續延燒，火光照亮夜空，畫面相當驚人，網友直呼有如世界末日的場景相當恐怖。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
命喪香港宏福苑惡火！37歲消防員「面部焦黑」英勇殉職 同袍聞噩耗悲悼：收工了兄弟
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導香港新界大埔「宏福苑」住宅26日下午發生大火，火勢在短時間內，自高樓外牆棚架迅速延燒，社區內7棟公寓大廈全陷入火海，被...FTNN新聞網 ・ 1 天前
發爐！台中土地公廟熊熊大火 「只剩骨架」幸無人傷
台中市 / 綜合報導 台中市北區忠明路一間土地公廟，昨(26)日晚間突發火警，透過畫面可以看到。熊熊火舌不斷從建築物內竄出，濃煙直直往上竄，整間廟被燒到只剩下骨架，還不斷傳出些微的爆炸聲，所幸當時沒有人員在裡面，無人傷亡，消防人員迅速到場撲滅火勢，詳細起火原因有待釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
香港惡火釀44死、279人失蹤 71歲男崩潰痛哭：我妻子還在裡面
香港惡火釀44死、279人失蹤 71歲男崩潰痛哭：我妻子還在裡面EBC東森新聞 ・ 21 小時前
台中西區福德祠深夜火警 監視器錄下未成年人燃香
昨（26）日深夜在台中市西區一座土地公廟傳出火警，熊熊火焰將整座建物吞噬，現場濃煙不斷往上竄升。附近居民通報消防隊救援，火勢很快就控制住，所幸現場無人員傷亡，至於詳細起火原因目前正在調查中。公視新聞網 ・ 21 小時前
疑不熟路況+視線昏暗！ 女駕駛開車墜漁港送醫不治
新北市 / 綜合報導 24日凌晨3點多，新北金山區的磺港漁港發生一輛轎車墜入漁港的意外。透過畫面您可以看到，轎車轉彎後，就這樣直直開進漁港，濺起大量水花，根據了解，駕駛是名60歲的陳姓女子，他因為不熟悉路況，加上晚上的視線不佳，才會發生意外，而消防及海巡人員也在凌晨4點半左右將人打撈上岸，當時女子已經沒有生命跡象，送醫急救後還是不治身亡。 原始連結華視影音 ・ 1 天前