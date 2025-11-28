香港宏福苑大火／火災5狀況最致命！醫揭「3逃生守則」：濃煙比火更可怕

香港大埔宏福苑大樓日前發生大火，目前累計已94死、逾70傷。圖／東方IC

香港大埔宏福苑大樓26日發生大火，目前累計已94死、逾70傷，仍有200人失聯，消防人員將對7棟大樓進行破門搜救，確保無人受困。對此，醫師黃軒指出，如果大樓發生火警，真正致命的不是火，而是煙。他提醒火災時切勿跑去廁所、跳樓，也不要回家拿東西。

香港宏福苑大樓發生大火造成至少94死，醫師黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發布貼文，表示火災中真正奪命的不是火，而是煙囪效應、毒氣、熱衝擊、迷路、恐慌短路等狀況。

為何逃不出火災現場？醫：濃煙比火更可怕

1、煙囪效應：大樓火災時，熱煙像被吸上去一樣往上狂衝。速度可達2至5m/s，樓梯間、電梯井就像是巨型煙囪，樓越高反而越危險。

廣告 廣告

2、吸一口煙=化學地獄：最致命的不是黑煙，而是毒氣。一氧化碳（CO）會搶走血紅素，讓人體明明有氧卻像缺氧；氰化氫（HCN）是塑膠燒出來的氣體，吸入會導致細胞瞬間「無法用氧」。另外，有80至90%的火災死亡者，血中同時出現CO+HCN。

3、熱衝擊比燒傷更致命：60°C空氣吸1分鐘就會昏、150°C吸兩口氣道直接燒壞。另外，火災發生時的天花板可能有700°C，但地面只有40°C因此建議要貼地爬行。

4. 濃煙2分鐘讓人完全迷路：一旦發生濃煙就會讓視線變黑，導致找不到出口。研究發現，火災有70%的人會跑回火源方向，真正的死因常是迷失方向。

5、火災時大腦會短路：恐懼會導致人暴衝、喪失判斷力。黃軒指出，火災時切勿跑去廁所、跳樓、回家拿東西。

黃軒表示，火災發生時不要搭電梯，電梯內部可能會有毒氣，也要記得關防火門，若沒關整層樓就會充滿毒煙。另外，也要小心閃燃現象，如果房間已經達到500°C，可能會導致所有物品瞬間起火。

他也透露救命的3個原則，第一點是要避免吸煙，貼地、濕毛巾僅延緩數十秒；第二步是關門，可擋煙與熱5至20分鐘。如果逃不出去就原地密閉，躲在避難層、防煙室會比亂跑安全。

香港宏福苑大火94死 預計今早完成破門搜救

香港宏福苑大火目前已造成94死、70傷，目前仍有超過200人失蹤。香港消防處副處長陳慶勇指出，已經大致上完成滅火，除部分建築還在救火外，有部分地方出現翻燒狀況，因此在進行灑水降溫，以防止死灰復燃，火勢預計很快就能完整撲滅。消防人員預計對大樓的逐個房間進行破門搜救，以確保無人受困，行動預計會在今早完成。

消防處副處長陳慶勇表示，最先起火的地方是宏昌閣，火勢迅速蔓延到其他大樓，消防隊抵達時鷹架、保護網已經起火。主要死傷者都集中在火勢猛烈的宏昌閣、宏泰閣，生還者則分布在不同大廈。陳慶勇指出，在其他大廈的窗戶發現有發泡膠板包封的狀況，日後將在完全滅火後成立小組調查，「這些聚苯乙烯板極易燃，火勢蔓延非常迅速」。

香港消防員吐心聲：這場火災是人禍

另外，一名香港消防員在臉書自白指出這場慘劇實際上是人禍，他表示，棚架、圍網變成導火線，理論上這些都應該進行阻燃處理，但是由於成本相差近5成，可能有人貪圖便宜使用普通的保護網，所以火勢才會蔓延迅速。他接著指出，家中的家具、雜物燃燒後會產生一氧化碳有毒氣體，可能導致人昏迷，被濃煙嗆死、毒死。

最後，火場溫度過高、棚架仍在坍塌，有2、3棟的大樓火勢很嚴峻，溫度高到消防員也進不去，只能請居民用濕毛巾堵住門窗，消防員再從樓頂救援。無奈消防員也是普通人、體力有限，拚盡全力也有救不回來的人命。



回到原文

更多鏡報報導

變態官員飲料下藥！逼女求職者「當面小便、尿褲子」 作案手法曝光

68歲翁遭紅火蟻叮咬！10幾秒爬滿全身 全是「院子1物」惹的禍

每天狂吃1萬大卡！健身網紅睡夢中「心臟驟停」猝死 享年30歲