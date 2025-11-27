香港宏福苑大火／火警分六級 最高災難級需動用全港資源
香港新界大埔一處密集式住宅大樓「宏福苑」，昨（26）日發生嚴重火警，截至今日上午，已知44人死亡、超過200人失聯，多達4千位居民被迫棄守家園。這不但是香港首宗屋苑五級大火，也是香港自回歸以來第二宗五級火警。
根據1964年所制定的香港火警分級制度標準，目前香港火警共分為一級火警、二級火警、三級火警、四級火警、五級火警、災難事故級別，並依不同的級數及火場風險調配資源，以本次宏福苑大火達到五級火警程度，必須由消防總長現場指揮。
【一級火警】
消防處接到一般商住大廈火警警報後，會先當作是一級火警處理，由最接近火警現場的消防局派出1至5輛消防車，包括1輛泵車、1輛旋轉台鋼梯車／梯台車、1輛油壓升降台、一輛搶救車及1輛緊急輔助醫療救護車，俗稱「四紅一白」，由24名消防員組成前往火警現場，由消防隊長或高級消防隊長擔任現場指揮工作。
【二級火警】
若火警地點為人流較多環境，如醫院、老人安養院、鐵路車站、機場、飯店等，或者是存放大量危險物品，如加油站、危險品倉庫、發電站、遠離水源處，消防處會即時列為二級火警。一旦升級，消防員會特別警惕，以控制出現混亂情況，同時出動5條消防喉及5至15輛消防車，消防員人數也會增加到50人。
【三級火警】
當初步出動規模未能有效撲滅火警或遇到困難，例如現場冒出大量濃煙、火勢猛烈並有蔓延趨勢、收到多人求助或被困的報告等，現場指揮官會考慮將火警升為三級（俗稱「升燈」），以調派更多資源到場支援。
消防局會增派消防車及消防員到場，通常會出動15至20輛消防車（其中包括2輛油壓升降台，3輛泵車、2輛搶救車、2輛旋轉台鋼梯車／梯台車、以及流動指揮車、呼吸器供應車及呼吸器櫃、照明車、喉車、後備重型泵車，同時會出動特種救援隊，亦即拯救車及大搶救車）、逾100名消防員及5至10條消防喉增援。現場的指揮人員為高級消防區長和消防區長。
【四級火警】
當火警現場形勢不斷惡化，變得更為惡劣時，例如火勢猛烈、大量濃煙、高熱，以及受傷人數增加、現場居民有生命危險、現場在五樓以上，需要增加人手及裝備時，便可能需要把火警升至四級火警。此時消防處也會協調，調配更多人手，通常派出20至35輛消防車、100至150名消防員及10至25條消防喉。現場由副消防總長指揮。
【五級火警】
當現場火勢已完全失去控制且迅速蔓延，以及有大量濃煙、高熱、受傷人數增加，明顯超過四級火警所需的支援時，便可能將火警升至五級，此時其他消防局也會協調，調配更多人手，通常最少有35輛消防車、150名消防員及26至50條消防喉。嚴重緊急時，民政事務總署更會統籌政府飛行服務隊、醫療輔助隊、社會福利署等各香港政府部門，以配合支援。現場的指揮人員為消防總長。
【災難事故級別】
當失控的火勢繼續加劇，預料撲救將極為困難，甚至是無法撲熄，要待火勢自然熄滅，這時會將火警從五級升至最高的災難級，全港所有的消防員輪替或待命出動，駐港解放軍也會在香港特區政府要求下協助救援。此警報只能夠由消防處處長發出，或由區長級或以上之官員親自向處長要求後才能發出。
