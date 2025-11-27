香港宏福苑大火／災前內部畫面曝光！42年屋齡 13坪2房賣1600萬元

香港宏福苑大火，災前災後對比圖。圖／翻攝自Google Map、Threads

香港新界大浦宏福苑昨（26）日發生大火，目前造成44人死亡、279人失蹤。事實上，宏福苑於1983年落成，至今已有42年歷史。根據香港屋網的資料顯示，災前宏福苑約13坪、2房規格的物件，要價約新台幣1600萬元，相當驚人。

宏福苑於1983年6月落成，由8座樓宇組成、樓高31層，共有1984個物件，至今已有42年歷史，是香港大型集合住宅社區。根據香港屋網的資料顯示，災前大埔宏福苑面積13.1坪的2房物件，要價港幣399萬元（換算約新台幣1562萬元）；另一個面積13.5坪的2房物件，則要價港幣420萬元（換算約新台幣1644萬元），從第一個物件照片可以觀察出，其內部有些許油漆斑駁，家具、燈具也並非全新，卻仍要價新台幣約1600萬元，相當驚人。

事實上，宏福苑在1983年6月落成時，每戶約13坪，售價約在11.6至15.9萬港元之間（換算約新台幣60萬元），十分親民。宏福苑外觀宏偉，位在大埔市中心、交通位置便利，鄰近吐露港公路，是大埔居民前往九龍的必經之路。

外媒指出，此次火警最先起火的大廈，疑似是在距離吐露港最近的「宏昌閣」，隨後火勢蔓延到「宏泰閣」，共有7動樓宇受到影響。事實上，宏福苑的8棟樓約在去年7月進行大翻修，已經動工超過1年，原定預計在明年3月至6月份拆除棚架，沒想到昨日竟發生大火。對此，有專家質疑是維修安全不足，再加上棚架材料可能未經過防火處理，導致火勢迅速蔓延。

有網友在Threads中發布宏福苑發生火災後的空拍畫面，畫面中7座受影響建築的棚架、保護網嚴重燒毀，近拍大樓也呈現焦黑狀況，顯示燃燒情況相當猛烈，雖然大部分火勢已經撲滅，但現場建物仍然冒出濃煙，畫面相當怵目驚心。據統計，宏福苑大火目前至少造成44人死亡、279人失蹤，維修工程公司2名董事、1名工程顧問，因涉嫌誤殺遭拘捕。



