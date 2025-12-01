香港宏福苑大火／災民收到偶像「語音安慰訊息」好感動 本人證實了

姜濤（圖右）親自傳訊息安慰受災戶粉絲。圖／翻攝畫面、姜濤IG

香港宏福苑大火，一位受災戶發文表示，煎熬了4天，眼哭乾了淚，心痛了又痛，站在廣場時，手機突然收到一個陌生Whatsapp簡訊，老公幫她打開一看，竟是她的偶像傳給她的安慰鼓勵訊息！她把這件事發布在網路上，釣出偶像本人姜濤親自留言證實，也讓網友紛紛大讚姜濤的愛心。

這名女子說，那天站在廣場，看著七幢人間煉獄，想著失聯的街坊朋友，手中的柺杖也撐不住身體了，老公扶她坐了下來，手機突然收到一個陌生Whatsapp，老公打開來看，跟她說：「姜濤給妳的。」讓她直呼：「我不敢相信，真的不敢相信！」

女子說，姜濤問自己該怎樣稱呼，說想錄一段留言給她，以此來鼓勵她、幫她加油，會幫她祈禱和打氣，還會請同事送衣服給她。女子說，真的是姜濤，自己能認出姜濤的聲音，從來沒想過姜濤會知道自己的存在，真是不敢相信，情緒一整晚都無法平復。

女子把姜濤安慰她的事公開在Thread上，姜濤也親自回覆留言。圖／翻攝Threads

女子在Threads發文說出這段經歷，姜濤本人親自回覆：「透過同事知道了妳的情況，希望妳一切都好，有任何需要幫助的請和我們說。」還有網友看後留言，說自己的女兒去年過世時，也收到姜濤的安慰

原來姜濤是透過「ToZero系統」得知女子住在宏福苑，「ToZero」是姜濤設立的服裝品牌，女子可能是之前曾經在店裡消費並留下資料，所以姜濤才會得知她住在宏福苑。姜濤發文強調，為了避免受災戶擔心是詐騙，所以「ToZero」發出訊息後，會和受災戶核對以前買過的東西，以證實身分，請大家留意，不要被詐騙了。

姜濤提醒受災戶要小心詐騙。圖／翻攝Threads

今年26歲的姜濤是選秀節目冠軍出身，同時從事演員和歌手兩種職業，拍過多部電影、電視劇及出過多張專輯並得獎無數，是香港的人氣偶像。



