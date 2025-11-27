香港宏福苑大火／獨特百年文化遺產助長火苗 結構技師點破竹編鷹架「助燃三大關鍵」

香港的竹棚鷹架為當地特色，但結構技師就點出三點釀禍關鍵。翻攝畫面

香港宏福苑日前爆發五級大火，火勢沿外牆一路狂燒、難以控制，外界第一時間就質疑是否與當地工地常見、被視為傳統文化工藝的「竹編鷹架」有關。建築安全履歷協會創會理事長、結構技師戴雲發直指，竹編鷹架在這場災難中確實扮演重要助燃角色，其結構特性與現場條件「剛好組成最危險的火災環境」。

戴雲發指出，竹製鷹架因價格低廉、取得容易、可依地形自由剪裁，加上抗風性佳、搭建拆除快速，一直是香港老城區密集環境的最佳選項。「我們去香港看到他們的工地，都覺得技術很厲害，但也會替他們捏把冷汗。」他表示，竹架在狹窄地形仍能靈活施作，是香港工地數十年來的特色工法，但其材質本質上屬可燃物，在火場中反而成了劣勢。

廣告 廣告

從現場影像可見，橘紅火苗先在鷹架底部竄出，隨後沿著相連的綠色防護網向上攀升，整面外牆迅速陷入火海。戴雲發分析，此次火勢擴散之所以如此快速，至少有三大因素相互作用：第一，宏福苑建物間距十分狹窄，熱能易集中；第二，竹編鷹架本身可燃，一旦起火就會像「通天柴薪」般往上延燒；第三，現場風勢明顯，使火焰順著竹桿一路助長。「如果外牆防護未使用具防火等級的材料，延燒速度就更不用說了。」他強調，台灣現行工地外牆防護要求已大幅提高，防燃規範相對嚴格，因此較不易發生同類情況。

竹編鷹架在香港已有百年歷史，被視為獨特文化遺產，仍廣泛應用於工地與演舞台搭建。然而，香港政府今年已預告，未來將逐步以更堅固、安全的金屬鷹架取代。此案更凸顯安全疑慮，此次宏福苑施工現場疑似未搭配具防火效果的防護網，使竹架在高溫下迅速燃燒，形成外牆「火瀑布」。

這場大火不僅重創宏福苑，也把香港傳統竹編工法的安全性推上檢驗台。專家呼籲，文化工藝固然珍貴，但在高度城市化的環境中，安全規範是否應同步提升，已成香港無法再迴避的課題。



回到原文

更多鏡報報導

香港宏福苑大火／外牆材料助燃「不合理」 3包商遭依誤殺罪逮補

香港宏福苑大火／台消防專家揭「外燒內」是致命點 關窗、毛巾堵縫都沒用

北市知名飯店驚見黑衣人聚集 大聲公撒冥紙又丟雞蛋討800萬裝潢款