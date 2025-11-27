香港宏福苑大火／男星林子幸趁機賣保險挨批「賺死人財」 本人心痛發聲：遭誤解
香港大埔「宏福苑」昨（26）日發生五級大火，7棟大樓從底燒到頂樓，導致至少44人葬身火海，超過200人失聯，成為香港回歸以來最嚴重的火災，不僅震驚全香港民眾，包含中國國家主席習近平、台灣總統賴清德也發聲哀悼，不過卻有民眾發現，港星林子幸疑似想藉著火災賣保險，挨批「賺死人財」。對此，他也緊急澄清了。
林子幸昨日發文哀悼香港大火罹難者，表示看到生命的脆弱，讓人不禁反思「一萬與萬一，誰先到來，沒人知道」。
不過話鋒一轉，竟談起保險重要性，稱「我們能做的是提前準備、做好控管」、「保險不是推銷，是陪伴」，文末還不忘標記「香港大火」、「風險控管」，並附上多張香港大火照，瞬間引來網友罵聲，怒批他藉機「賺死人財」。
林子幸遭轟賺死人財！他「這樣說」網友不買單
林子幸今（27）日凌晨也回應爭議，表示自己只是想表達風險管理與保障的重要性，卻遭媒體誤會成藉機推銷保險，「令我深感震驚與悲切痛心」。他也說，深知面對重大災難，最重要的是尊重與同理，若表達方式引起誤會或不適，在此向所有影響人士誠摯道歉。
然而，該貼文發布後網友依舊不買單，紛紛留言痛批「你有幫你媽買保險嗎」、「中國香港演員，有沒有幫自己買多幾份保險」、「平時不說卻要現在說」、「憑什麼你道歉就要被原諒」、「被切割了」、「發死人財」、「你是個保險人渣」。
TVB急切割林子幸！強調：不代表本公司立場
對此，TVB今日凌晨也發布3點聲明，表示林子幸並非本公司員工，不代表公司立場，並對任何利用重大事故或他人不幸，作為宣傳之行為予以強烈譴責。TVB也強調，所有關乎人命傷亡的事件，公司都將以最嚴肅的態度處理。
據悉，現年44歲的男星林子幸，畢業於香港演藝學院，演出作品跨足電視劇、舞台局、電影等，也參加廣告錄製、節目主持，獨特風格深受中、港兩地民眾喜愛。
